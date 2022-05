40 pazienti Covid ricoverati al Manzoni di Lecco. 9 degenti al Mandic di Merate che non è più Covid free

La situazione negli ospedali lecchesi

Dal punto di vista della gravità del quadro clinico la situazione appare sotto controllo in entrambi i poli ospedalieri: non ci sono pazienti ricoverati in Terapia intensiva

Sono 40 i pazienti Covid ricoverati all'ospedale Manzoni di Lecco. E altri 9 sono invece ricoverati all'Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate che non è più Covid Free. E' quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali diffusi oggi, lunedì 9 maggio 2022 dalla Asst di Lecco.

Di fatto stabile, rispetto all'ultimo aggiornamento di aprile, quando i pazienti erano 48, la situazione. L'unica differenza è che il presidi meratese non è più "pulito". Già a gennaio un focolaio scoppiato nel reparto di Medicina dell'ospedale di Merate aveva reso necessaria la riconversione diversi posti letto. La situazione si era poi risolta e il nosocomio meratese era tornato privo di pazienti Covid. Ora invece i positivi sono 9 ma dalla Asst specificano che si tratta di "riscontri occasionali di positività in pazienti ricoverati per altre motivazioni".

Dal punto di vista della gravità del quadro clinico la situazione appare sotto controllo in entrambi i poli ospedalieri: non ci sono pazienti ricoverati in Terapia intensiva e nessuno, per respirare, ha bisogno del Casco Cpap.

