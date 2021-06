Sono 45 i pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate, uno in più rispetto ad una settimana fa. Ad oggi, mercoledì 23 giugno 2021 , secondo i dati messi a disposizione dalla Asst di Lecco, sono 40 al Manzoni e 5 al Mandic.

Sono 45 i pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate

Sul fronte delle terapie intensive i pazienti a Lecco ad oggi sono 8, uno in più rispetto settimana scorsa mentre a Merate come sette giorni fa non c'è nessun degente in Rianimazione. 5 i ricoverati per cui si è dovuto ricorrere al casco Cpap, ausilio alla respirazione. A Manzoni sono 2 i pazienti supportati dal casco respiratorio e tre al Mandic

La situazioni negli ospedali lombardi

A livello regionale, secondo i dati aggiornati a ieri, martedì 22 giugno 2021, sono389 le persone ricoverate nei reparti Covid e 73 quelle in Terapia intensiva.

