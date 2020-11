Covid, 178 pazienti nei reparti del Manzoni. Salgono a due i casi in pediatria

Covid : 178 pazienti nei reparti del Manzoni. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Asst di Lecco i degenti postivi sono 153, 13 i casi sospetti e 12 quelli risultati negativi al primo tampone.

Covid, 178 pazienti nei reparti del Manzoni

Oltre ai pazienti che si trovano nei reparti Covid sono saliti a due i positivi nel reparto di Pediatria (lunedì era uno solo). E ancora i sanitari dell’ospedale di Lecco si stanno prendendo cura di tre pazienti Covid che sono in Nefrologia, due in Ostetricia, uno in Urgenza e uno in Cardiologia riabilitativa.

19 le persone assistite nelle diverse zone della Terapia intensiva che ha tutti posti occupati. Superano addirittura le disponibilità i pazienti i nei reparti di Malattie infettive: sono 21 a fronte di 20 posti letto. Sono invece 5 i posti disponibili nella cosiddetta area Filtro rosso che ad oggi, giovedì 5 novembre 2020, ospita 27 pazienti. Di questi 9 sono casi sospetti e uno è negativo al primo tampone.

E ancora: saturi i reparti di Medicina, Neuroscienze e cure sub acute dove, in tutto, ci sono 88 persone assistite. 14, su 14 posti disponibili, i pazienti nell’area filtro verde.

24, ovvero 4 meno di lunedì, le persone sottoposte a ventilazione meccanica

Quasi raddoppiati i pazienti al Mandic di Merate

Sono praticamente raddoppiati, rispetto a lunedì scorso, i pazienti Covid all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. A inizio settimana i ricoverati erano 50 su 52 posti disponibili. Ora sono 89 e la disponibilità dei posti letto è stata alzata a 89.

A differenza di lunedì però non tutti i degenti sono positivi al Coronavirus: ci sono 19 casi sospetti nelle due aree filtro. Sono invece purtroppo cresciuti i pazienti che hanno bisogno di un supporto esterno per respirare: lunedì erano 9, oggi sono 13.