A Lecco 176 persone ricoverate nei reparti Covid, un paziente positivo in pediatria e quattro anche in ostetricia

Sono 176, su altrettanti posti letto disponibili, i pazienti ricoverati nei reparti Covid dell‘ospedale Manzoni. In totale i positivi che ad oggi, lunedì 2 novembre 2020, si trovano all’ospedale di Lecco sono 159. 12 i casi sospetti e 13 i degenti risultati positivi al primo tampone. Secondo i dati diffusi dall’Asst di Lecco ci sono anche un paziente positivo in pediatria, quattro in ostetricia, due in Cardiologia Riabilitativa e uno nel reparto di Urgenza (la degenza del Pronto Soccorso).

Dopo l’annunciato aumento dei reparti dedicati alla cura di quanti hanno contratto il Coronavirus, continua la pressione sull’ospedale lecchese dove al momento nelle due aree di terapia intensiva sono ricoverati 14 pazienti, tutti positivi, su 14 posti disponibili.

Tre di loro sono sottoposti a ventilazione meccanica, ma in tutto i degenti dell’ospedale di Lecco che necessitano di un supporto esterno per respirare sono 28, cinque un più di sabato scorso.

21 i posti letto occupati in malattie infettive (e malattie infettive sub intensive), 38 i pazienti (5 negativi al primo tampone) nella cosiddetta area filtro rossa dove i posti disponibili variano sulla scorta della positività dei tamponi.

E ancora sono 73 i ricoverati, tutti contagiati, in Medicina settore 1/2 e in Neuroscienze. Sette sospetti e sette negativi al primo tampone sono invece nella cosiddetta area filtro verde.

Il confronto

La situazione venerdì scorso 30 ottobre

La situazione al 28 ottobre

La situazione al 24 ottobre

La situazione al 21 ottobre

A Merate

Come annunciato nei giorni scorsi anche l’ospedale di Merate non è più Covid free. A ieri, domenica 1 novembre 2020 erano infatti 50, tutti positivi, su 52 posti letto disponibili, i ricoverati nei reparti Covid dell’Ospedale San Leopoldo Mandic.

24 degenti si trovano nel reparto di Medicina e 14 nella Pneumologia Inrca (dove ci sono due posti ancora disponibili). 12 invece i degenti tra la semi intensiva Inrca e la Rianimazione.

Anche a Merate, purtroppo ci sono 9 persone sottoposte a ventilazione meccanica.