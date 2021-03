316 pazienti Covid ricoverati a Lecco e Merate, mai così tanti da dicembre

Nei reparti Covid ad oggi, lunedì 15 marzo 2021, sono complessivamente ricoverati negli ospedali lecchesi 316 pazienti, 197 al Manzoni e 113 al Mandic, 53 in più rispetto all’ultimo dato riferito venerdì 5 marzo. Era dallo scorso mese di dicembre che nelle due strutture lecchesi non si contava un numero così alto di degenti in cura dopo aver contratto il virus.

316 pazienti Covid tra Lecco e Merate 18 in Rianimazione

In entrambi i presidi è stato necessario aumentare i letti disponibili convertendo altri spazi alla degenza Covid. Mentre nella terapia intensiva meratese resta ancora disponibile un posto (in tutto sono 9, di cui attualmente occupati 8), in quella del Manzoni se ne è dovuto aggiungere uno, essendo saliti i pazienti in rianimazione a 17.

Pazienti Covid sotto Cpap

Anche i degenti per cui si è dovuto ricorrere al casco Cpap, ausilio alla respirazione, sono cresciuti: al Manzoni sono attualmente 32 (+9 rispetto a venerdì 5 marzo), al Mandic 19 (+4).

La situazione in Lombardia

A livello lombardo secondo gli ultimi dati regionali, aggiornati a ieri, domenica 14 marzo. i ricoverati tanto nelle Terapie intensive sono un totale di 714, 6.077 i degenti dei reparti Covid.

