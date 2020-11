Sono 343 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate, 13 in più rispetto all’inizio di questa settimana. Il dato, ufficializzato dalla Asst di Lecco è aggiornato a oggi, domenica 22 novembre 2020.

343 pazienti Covid ricoverati a Lecco e Merate, 48 sotto respiratore

Cresce ancora la pressione sui due presidi ospedalieri lecchesi e l’azienda sanitaria ha ulteriormente aumentato (come per altro aveva richiesto Regione Lombardia) i posti letto per assistere i degenti che hanno contratto il Coronavirus. Una richiesta, quella del Pirellone, che serve non solo per rispondere alle esigenze del nostro territorio, aveva già spiegato il direttore generale Paolo Favini, ma anche per garantire cure a malati che provengono da altre province.

Al Manzoni di Lecco i ricoverati sono sono 203, 9 in più rispetto a lunedì 16 novembre e al Mandic di Merate sono 4 in più, ovvero 140.

Aumentati i degenti del reparto di Terapia intensiva lecchese che sono passati da 20 a 28 mentre si registra una lieve diminuzione nella Rianimazione meratese dove ci sono 8 posti letto occupati. Lunedì erano 9.

48 i pazienti che per respirare hanno la necessità di supporti esterni: 26 sono a Lecco e 22 a Merate.

Il confronto

La situazione lunedì

La situazione il 9 novembre

La situazione il 5 novembre

La situazione al 2 novembre

La situazione al 30 ottobre

La situazione al 28 ottobre

La situazione al 24 ottobre

La situazione al 21 ottobre