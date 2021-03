Sono 263 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate. Il dato, ufficializzato dalla Asst di Lecco è aggiornato a oggi, venerdì 5 marzo 2021 2021. Cresce la pressione la pressione sulle strutture sanitarie lecchesi: il 24 febbraio (ultimo aggiornamento ufficiale fornito dall’azienda sanitaria diretta da dottor Paolo Favini) le persone in cura dopo aver contratto il Coronavirus erano 214.

“La situazione, rispetto alla cosiddetta prima ondata è decisamente diversa e in un certo senso ancor più delicata – ha sottolineato il Dg – perchè a differenza della scorsa primavera, quando gli ingressi in ospedale per patologie diverse dal Covid erano praticamente azzerati, oggi le persone arrivano in ospedale anche per problematiche di salute che non sono legate al virus. I servizi vengono garantiti ma a soffrire in particolare è la Chirurgia con il personale che è impegnato tanto nella gestione dei pazienti Covid quanto nelle vaccinazioni”.

263 pazienti Covid tra Lecco e Merate 18 in Rianimazione

Al Manzoni di Lecco i ricoverati sono sono 168, 32 in più rispetto a nove giorni fa. In aumento i degenti anche al Mandic dove i pazienti Covid sono passati da 78 a 95.

Dal punto di vita della criticità del quadro clinico gli ammalati che si trovano nel reparto di terapia intensiva lecchese sono 11 due in più rispetto all’ultimo aggiornamento. A Merate sono 7 ovvero uno in meno. “Rispetto alla richiesta di posti che ci è stata avanzata da regione Lombardia abbiamo ancora dei posti a disposizione – ha spiegato il dottor Favini – e in particolare 5 a letto e due a Merate in Terapia Intensiva, dove per altro sono stati accolti due pazienti provenienti dal Bresciano. In generale i posti per pazienti Covid ancora disponibili a Lecco sono 9 e due al Mandic”.

Pazienti Covid sotto Cpap

In netto aumento rispetto a 9 giorni fa, quando erano 27, i pazienti che per respirare hanno la necessità di supporti esterni: sono in tutto 38, 23 a Lecco e 15 a Merate.

La situazione in Lombardia

Secondo gli ultimi dati regionali, aggiornati a ieri, giovedì 4 marzo 2021, il saldo totale dei lombardi in terapia intensiva è salito a 532 persone così come il numero di pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari è cresciuto a 4.735.

