Continua il progressivo alleggerimento della pressione esercitata sulle strutture sanitarie lecchesi a causa dell’emergenza Coronavirus. I pazienti Covid a Lecco e Merate sono 222, 132 a Lecco e 90 a Merate. I dati, forniti ufficialmente da Asst, sono aggiornati alla mattinata di oggi, giovedì 22 aprile 2021.

Scendono ancora i pazienti Covid a Lecco e Merate: sono 222

Rispetto a dieci giorni fa diminuiscono i degenti colpiti da Coronavirus in cura al Manzoni e al Mandic. Lo scorso 12 aprile erano infatti 278. Sul fronte delle terapie intensive i pazienti a Lecco ad oggi sono 15, 5 in meno rispetto al 12 aprile, mentre a Merate sono lievemente cresciute e sono due in più, 8 in tutto.

I degenti più gravi

32 i ricoverati per cui si è dovuto ricorrere al casco Cpap, ausilio alla respirazione. Al Manzoni sono stabili, restano 14 come lo scorso 12 aprile. Al Mandic 10 giorni fa erano 17 e oggi sono 18

La situazioni negli ospedali lombardi

A livello regionale, secondo i dati aggiornati a ieri, mercoledì 21 aprile 2021, sono 4.522 le persone ricoverate nei reparti Covid e 667 quelle in Terapia intensiva

Il confronto

La situazione il 12 aprile

La situazione il 7 aprile

La situazione il 22 marzo

La situazione il 15 marzo

La situazione il 5 marzo

La situazione al 24 febbraio

La situazione al 17 febbraio

La situazione al 21 gennaio

La situazione al primo dicembre

La situazione il 22 novembre

La situazione il 16 novembre

La situazione il 9 novembre

La situazione il 5 novembre

La situazione al 2 novembre

La situazione al 30 ottobre

La situazione al 28 ottobre

La situazione al 24 ottobre

La situazione al 21 ottobre