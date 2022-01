Focolaio Covid all'ospedale di Merate: convertiti 18 posti letto

Cluster in medicina

Il Mandic non è più Covid free, 137 i pazienti Covid al Manzoni

L'ospedale di Merate non è più Covid free, e non perchè al Manzoni di Lecco sia stata superata la soglia di 166 posti letto prevista dal livello di allerta 4 A ma perchè è scoppiato un focolaio Covid al Mandic. Ad ufficializzarlo oggi, venerdì 21 gennaio 2021, è stata la Asst di Lecco.

Focolaio Covid al Mandic: convertiti 18 posti letto

"A seguito della comparsa di un cluster di positività al Covid-19 nella Medicina del San Leopoldo Mandic di Merate, non riassorbibile immediatamente dalla Medicina del Manzoni ,si è reso necessario convertire 18 posti letto internistici in letti Covid" si legge in una nota ufficiale dell'azienda sanitaria.

Un provvedimento che, secondo Asst, non sarà però stabile, ma contingente. "Non appena la situazione evolverà favorevolmente saranno per primi riconvertiti a Covid free i letti della Medicina di Merate" assicurano infatti dall'ospedale confermando quindi la volontà, espressa la scorsa settimana dal direttore Generale Paolo Favini, di mantenere solo a Lecco i pazienti Covid.

Al momento comunque 13 dei 18 posti "riconvertiti" sono occupati da pazienti positivi al virus.

Focolaio covid al Mandic, la situazione al Manzoni

Stabile, nel frattempo, la pressione sul Manzoni dove i pazienti Covid ad oggi sono 137, uno in più rispetto alla scorsa settimana. Restano 10 i degenti nel reparto di Terapia intensiva mentre si sono dimezzati, passando da 12 a 6 i ricoverati che per respirare hanno bisogno dell'ausilio del Casco cpap.

