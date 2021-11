La situazione negli ospedali lecchesi

Oggi tra i ricoverati solo uno è in terapia intensiva, un malato invece per respirare necessita del casco Cpap

Esattamente un anno fa, il 5 novembre del 2020, i pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate erano 278 (178 al Manzoni e tra questi anche due bambini nel reparto di Pediatria e 89 al San Leopoldo Mandic). 365 giorni dopo il numero è praticamente imparagonabile. Oggi, 5 novembre 2021 sono infatti 7 le persone attualmente in cura a Lecco dopo aver contratto il Coronavirus. L'ospedale di Merate invece resta Covid free.

Pazienti Covid a Lecco, oggi i ricoverati sono 7, esattamente un anno fa erano 178 al Manzoni e 89 al Mandic

Tra i ricoverati solo uno è in terapia intensiva, un malato invece per respirare necessita del casco Cpap. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla Asst di Lecco, che risale al 29 settembre scorso, i ricoverati erano 12 (uno in Rianimazione e uno con ausili respiratori). Ma come detto il confronto più "impressionante" è quello con la situazione di un anno fa. Non c'erano i vaccini ed eravamo ad un passo dall'ingresso della zona rossa (6 novembre 2020). Il virus nella nostra provincia stava "picchiando duro".

Gli ospedali lecchesi erano in affanno

Al Manzoni i degenti postivi erano 153, 13 i casi sospetti e 12 quelli risultati negativi al primo tampone. Oltre ai pazienti che si trovavano nei reparti Covid erano due i piccoli pazienti positivi nel reparto di Pediatria . E ancora i sanitari dell'ospedale di Lecco si stavano prendendo cura di tre pazienti Covid nel reparto di Nefrologia, due in Ostetricia, uno in Urgenza e uno in Cardiologia riabilitativa. I 19 letti in Terapia intensiva erano tutti occupati. Superavano addirittura le disponibilità i pazienti i nei reparti di Malattie infettive: erano 21 a fronte di 20 posti letto. In quel periodo l'ospedale aveva anche allestito anche due aree per i pazienti in attesa di diagnosi definitiva che ospitavano 41 persone. E ancora: erano saturi i reparti di Medicina, Neuroscienze e cure sub acute dove, in tutto, c'erano 88 persone assistite. 24i malati che era no sottoposte a ventilazione meccanica.

Drammatica, un anno fa, anche la situazione all'ospedale di Merate dove oggi, invece non ci sono persone positive al Covid. Nel giro di pochi giorni i ricoverati per Coronavirus erano raddoppiati arrivando a 89 (19 casi sospetti nelle due aree filtro 12 tra Terapia Intensiva e Sub Intensiva e 13 con casco Cpap).

