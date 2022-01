La situazione negli ospedali lecchesi

Scendono a 7 i ricoverati in Terapia intensiva al Manzoni, nessun malato grave al Mandic

119 pazienti Covid ricoverati all'ospedale Alessandro Manzoni e 14 al San Leopoldo Mandic. Questo il quadro ad oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, nei due presidi ospedalieri del territorio, ufficializzato dalla Asst di Lecco.

133 pazienti Covid ricoverati a Lecco e Merate

Scendono rispetto alla scorsa settimana, quando erano 137, i degenti positivi al virus all'ospedale di Lecco. Di questi sette sono in Terapia intensiva, tre in meno rispetto a venerdì scorso, mentre restano 6 i pazienti che per respirare hanno bisogno dell'ausilio del Casco cpap.

A Merate, dove il nosocomio non è più Covid free dalla scorsa settimana a seguito di un focolaio scoppiato nel reparto di Medicina che ha reso necessaria la riconversione di 18 posti letto, i pazienti ad oggi sono 14, uno in più rispetto a venerdì. Nessuno è in Rianimazione e tutti respirano autonomamente.

