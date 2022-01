La situazione negli ospedali lecchesi

Il calo è da imputare esclusivamente alla situazione dell'ospedale Alessandro Manzoni. Al Mandic un degente in più rispetto alla scorsa settimana

Prosegue la diminuzione dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali lecchesi: ad oggi, lunedì 31 gennaio 2022, secondo i dati ufficiali messi a disposizione dalla Asst di Lecco, i degenti positivi al virus sino 125, otto in meno rispetto alla scorsa settimana.

125 pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate

Il calo però è da imputare esclusivamente alla situazione dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dove i pazienti Covid sono passati da 119 a 106. Al Mandic di Merate invece, dove un focolaio scoppiato nel reparto di Medicina aveva reso necessaria la riconversione di 18 posti letto, solo 14 dei quali occupati la settimana scorsa, i positivi oggi sono 19, quindi è stata aumentata la dotazione.

Dal punto di vista della gravità del quadro clinico a Merate nessun degente è in Rianimazione e tutti respirano autonomamente. A Lecco invece sono sei i malati in terapia intensiva e tre le persone che per respirare hanno bisogno del Casco Cpap

