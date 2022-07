Ricoverati positivi al virus: stabili al Manzoni, aumentati al Mandic

Ricoverati positivi al Covid: nell'arco dell'ultima settimana si registra una situazione numericamente invariata all'ospedale Manzoni di Lecco. Mentre al Mandic di Merate i pazienti con tampone positivo al momento dell'ingresso in ospedale sono pressoché raddoppiati. Nessuno di loro è grave.

Ricoverati positivi: situazione stabile

Attualmente al Manzoni sono 46 i pazienti nei quali è stato riscontrato il contagio al momento del ricovero. Di questi 12 sono in cura al reparto Malattie infettive. Due i casi gravi: si tratta di anziani, con un quadro clinico compromesso da altre patologie; uno è in Terapia intensiva, l'altro è ventilato con il casco Cpap.

Impennata dei ricoverati positivi al Mandic

Come detto, al Leopoldo Mandic di Merate nel corso degli ultimi otto giorni si è invece registrata una piccola impennata nella casistica. Attualmente sono 12 i pazienti positivi ricoverati in vari reparti, ovviamente sottoposti alle misure di contenimento del contagio ma anzitutto curati per la patologia che li ha portati in ospedale.

Campagna vaccinale: "Risposta brillante degli over 60"

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale (nella foto di copertina, che risale a martedì 26 luglio 2022, le persone in attesa della vaccinazione al Manzoni) . Confermato il trend in costante aumento degli over 60 che chiedono la quarta dose booster. "La risposta di questa fascia di età è stata a dir poco brillante - ha commentato il Direttore generale dell'Asst Lecco Paolo Favini - Forse perché vogliono andare in vacanza tranquilli. Le linee vaccinali resteranno comunque aperte e operative anche in agosto. Consiglio di approfittare di questo periodo, per evitare le code di settembre. Abbiamo sempre posti liberi, ma se ci si prenota è anche meglio".

