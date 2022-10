Pazienti Covid positivi: sono 51 tra Lecco e Merate. 52 operatori sanitari in isolamento per Coronavirus

Aumenta ulteriormente, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali lecchesi. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Asst di Lecco, aggiornati alla mattinata di oggi, lunedì 11 ottobre 2022, sono 51 tra Lecco e Merate.

Pazienti Covid positivi: sono 51 tra Lecco e Merate

All'ospedale Manzoni di Lecco i posti lecco occupati sono 42. Un paziente per respirare, necessita del Casco Cpap e uno è in terapia intensiva. A l Mandic di Merate i pazienti con tampone positivo sono 9

Solo nove sono in ospedale a causa del virus

In realtà, specificano dall'Azienda Ospedaliera "sul totale dei pazienti ricoverati presso gli Ospedali dell’ASST 9 sono ricoverati per malattie respiratorie (Covid) e uno è ricoverato in Terapia Intensiva per il virus. I restanti sono riscontri di positività in pazienti ricoverati per altre motivazioni".

52 operatori sanitari in isolamento per Coronavirus

52 invece gli operatori della sanità che al momento risultano assenti perchè in isolamento domiciliare a causa del Covid. Nella maggior parte dei casi si tratta di infermieri e ostetriche, 19 in tutto. I medici e dirigenti sanitari che hanno contratto il Coronavirus sono 9. Nella lista figurano anche 13 amministrativi, 6 oss/ausiliari, 4 tecnici sanitari/riabilitativi e un operatore tecnico non sanitario.

