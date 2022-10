Triplicati in due settimane i pazienti positivi al Covid al Manzoni

L'aumento dei casi di Coronavirus in provincia di Lecco (negli ultimi tre giorni sono stati 1242, 379 solo ieri) inizia ad avere "riflessi" anche nelle strutture ospedaliere. I numeri, fortunatamente, per quanto riguarda gli ospedali di Lecco e Merate restano contenuti ma la tendenza è in aumento: basti pensare che sono triplicati in due settimane in pazienti positivi al Covid al Manzoni.

Triplicati in due settimane in pazienti positivi al Covid al Manzoni

Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Asst di Lecco, aggiornati alla mattinata di oggi, venerdì 7 ottobre 2022, i degenti Covid positivi al Manzoni sono 35, mentre due settimane fa erano 12. Uno di loro per respirare, necessita del Casco Cpap e uno è in terapia intensiva. Al San Leopoldo Mandic di Merate invece i pazienti sono 6 e tutti respirano autonomamente. Due settimane fa erano 3.

A livello lombardo, secondo i dati di ieri, i ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 817 mentre due settimane fa erano 475. Sostanzialmente stabili i posti occupati nelle terapie intensiva: ieri erano 13, due settimane fa 10.

L'evoluzione pazienti Covid ricoverati nella nostra provincia

La situazione il 22 settembre

La situazione a luglio

La situazione l'11 aprile

La situazione il 4 aprile

La situazione il 24 marzo

La situazione al 10 marzo

La situazione al 21 febbraio

La situazione all'11 febbraio

La situazione al 31 gennaio

La situazione al 26 gennaio

La situazione al 21 gennaio

La situazione al 14 gennaio

La situazione all'11 gennaio

La situazione al 3 gennaio 2022

2021

La situazione al 29 dicembre

La situazione al 22 dicembre

La situazione al 10 dicembre

La situazione all'1 dicembre

La situazione al 22 novembre

La situazione al 16 novembre

La situazione al 5 novembre

La situazione al 29 settembre

La situazione al 24 agosto

La situazione il 12 luglio

La situazione il 23 giugno

La situazione il 16 giugno

La situazione il 17 maggio

La situazione il 3 maggio

La situazione il 22 aprile

La situazione il 12 aprile

La situazione il 7 aprile

La situazione il 22 marzo

La situazione il 15 marzo

La situazione il 5 marzo

La situazione al 24 febbraio

La situazione al 17 febbraio

La situazione al 21 gennaio

2020

La situazione al primo dicembre

La situazione il 22 novembre

La situazione il 16 novembre

La situazione il 9 novembre

La situazione il 5 novembre

La situazione al 2 novembre

La situazione al 30 ottobre

La situazione al 28 ottobre

La situazione al 24 ottobre

La situazione al 21 ottobre