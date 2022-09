Meno di 20 pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate. Da oggi le somministrazioni del vaccino aggiornato a Omicron

La situazione dei contagi in provincia di Lecco è stabile (ieri i nuovi casi accertati sono stati 134 ma come è noto quella del martedì è sempre una giornata di numeri relativamente alti considerando l'aumento dei tamponi processati dopo il calo del weekend) e anche la pressione sugli ospedali al momento è fortunatamente lieve. Sono infatti meno di 20 i pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate.

Meno di 20 pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate

Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati a ieri, martedì 13 settembre 2022, al Manzoni di Lecco sono 13 i degenti positivi al virus mentre al San Leopoldo Mandic di Merate sono quattro. Nessuno dei ricoverati è fortunatamente grave tanto che non risultano pazienti nei reparti di Terapia Intensiva.

I pazienti Covid in Lombardia

A livello regionale, sempre secondo i dati aggiornati a ieri, i malati ricoverati nelle Rianimazioni lombarde sono 13 mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 533 degenti.

Da oggi le somministrazioni del vaccino aggiornato a Omicron

Ma la lotta per sconfiggere definitivamente il virus non si ferma. Da oggi infatti nei 37 centri vaccinali attivi in Lombardia (per quanto riguarda la nostra provincia l'hub è all'ospedale di Lecco) è possibile somministrare il vaccino anti-Covid19 nella nuova formulazione bivalente, aggiornata alla copertura della variante Omicron 1.

L'assessorato al Welfare della Regione in questi giorni ha predisposto questa ulteriore fase del piano vaccinale dopo che la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa ha approvato l'utilizzo del nuovo vaccino solo come dose di richiamo, per i cittadini dai 12 anni in su che abbiano completato il ciclo primario. Possono recarsi nei centri vaccinali senza prenotazione, solo ed esclusivamente, le donne in stato di gravidanza.

Vaccini Omicron, prenotazioni sul portale

Le modalità di prenotazione rimangono quelle consolidate dall'inizio della campagna vaccinale massiva, ovvero attraverso il portale di Regione Lombardia.

Le dosi di nuovo vaccino sono sufficienti per coprire le attuali necessità, pertanto, come di consueto, per evitare code e problemi di gestione, dall'assessorato al Welfare arriva la raccomandazione di non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione ma di accedere al sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it per fissare un appuntamento.

Vaccini anti Covid, le indicazioni del Ministero

Dunque, come prevedono le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la nuova formulazione bivalente sarà offerta presso i centri vaccinali della Lombardia, a partire da mercoledì, a queste fasce di popolazione: per il primo booster (3a dose) ai cittadini di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario.

Per il secondo booster (4a dose) ai cittadini over 60, a quelli ad elevata fragilità over 12, ai trapiantati e immunocompromessi, agli operatori sanitari e operatori delle strutture residenziali per anziani e infine alle donne in gravidanza.

Dalla Regione attraverso una nota stampa appena diramata ricordano che per la somministrazione della dose di richiamo con il vaccino aggiornato, deve essere trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario, dalla dose booster o, in caso di infezione, dalla positività al tampone.

Soddisfatta la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti:

"Le nostre strutture sono pronte per questo richiamo anti Covid. Contiamo anche nella disponibilità concreta delle farmacie il cui aiuto, in passato, è stato prezioso".

Vaccino anche in farmacia, il commento dell'assessore

Ma non solo. Nelle prossime settimane, il nuovo vaccino aggiornato a Omicron sarà disponibile come dose di richiamo anche presso le farmacie aderenti sul territorio regionale.

