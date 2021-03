Stabili i pazienti Covid a Lecco e Merate: restano 324, ma aumentano i degenti più gravi

E’ stabile il numero di pazienti Covid a Lecco e Merate: sono 324, esattamente come la scorsa settimana 201 al Manzoni e 123 al Mandic. I dati, forniti ufficialmente da Asst, sono aggiornati alla mattinata di oggi, lunedì 29 marzo 2021.

Stabili i pazienti Covid a Lecco e Merate: restano 324

Non cala la pressione sui due ospedali del nostro territorio sia nei reparti ordinari che in quelli di rianimazione: 19, ovvero uno in più rispetto alla scorsa settimana i pazienti in terapia intensiva a Lecco Stabili, come sette e come 14 giorni fa, ovvero 8, quelli al Mandic.

Aumentano i degenti più gravi

Aumentano i degenti più gravi: sono infatti 54 i ricoverati per cui si è dovuto ricorrere al casco Cpap, ausilio alla respirazione. Al Manzoni sono cresciuti passando dai 24 di sette giorni fa ai 31 odierni, mentre al Mandic sono diminuiti da 25 a 23.

La situazioni negli ospedali lombardi

A livello regionale, secondo i dati aggiornati a ieri, domenica 28 marzo 2021, sono 7.937 le persone ricoverate nei reparti Covid e 868 quelle in Terapia intensiva

Il confronto

La situazione il 22 marzo

La situazione il 15 marzo

La situazione il 5 marzo

La situazione al 24 febbraio

La situazione al 17 febbraio

La situazione al 21 gennaio

La situazione al primo dicembre

La situazione il 22 novembre

La situazione il 16 novembre

La situazione il 9 novembre

La situazione il 5 novembre

La situazione al 2 novembre

La situazione al 30 ottobre

La situazione al 28 ottobre

La situazione al 24 ottobre

La situazione al 21 ottobre