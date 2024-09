La provincia di Lecco è ancora alle prese con la conta dei danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio tra domenica e lunedì che già è in arrivo una nuova perturbazione. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre 2024, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso una nuova allerta meteo per Lecco e non solo.

Ci risiamo, nuova allerta meteo su Lecco

"Una vasta area di bassa pressione in approfondimento dall'Europa Centrale verso il Mediterraneo apporterà un veloce aumento dell'instabilità dal pomeriggio odierno, favorendo soprattutto in serata precipitazioni diffuse su buona parte della regione. Nel dettaglio, sono attese dal tardo pomeriggio di oggi 11/09 precipitazioni su Alpi e Prealpi occidentali, in estensione nel corso della serata a gran parte dei settori alpini, prealpini e di alta e media pianura, dove su quest'ultimi saranno maggiormente probabili sotto forma di rovesci e temporali, anche persistenti" si legge nel bollettino

"Nel corso della notte di domani 12/09 sono previste precipitazioni moderate sui settori centro-orientali della regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Si segnalano possibili massimi locali compresi tra 60-100 mm nell’arco dell’intero evento. In giornata sono attese nuove precipitazioni sul mantovano, mentre altrove è attesa una veloce cessazione dei fenomeni, con l'eccezione della formazione di locali rovesci e temporali tra Prealpi centro-orientali (Orobie e Bresciano) e vicini settori di pianura nel corso del pomeriggio. Vento da Nord in rinforzo dal mattino su Alpi, Prealpi e settori occidentali di pianura, a tratti forte e a carattere di foehn nelle valli alpine e prealpine occidentali, in particolare a quote superiori a 600-800 metri. Si segnalano inoltre possibili massimi locali fino a 80 km/h oltre i 1000 metri".

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 12/09 per l'aggiornamento dei Codici Colore di allerta validi per la seconda parte della giornata. Zone omogenee di allertamento Decorrenz

LEGGI ANCHE

Maltempo: oltre 130 interventi dei Vigili del fuoco

Maltempo a Lecco: sopralluogo nei Comuni più colpiti

Treni nel caos, ripartono male le linee lecchesi

Mobilità in tilt a Lecco, "Città paralizzata, serve un tavolo sul Tpl"

Maltempo, crollato il tetto della scuola. Il sindaco: "Cedimento grave, cause ancora da accertare"

Maltempo: frana a Somasca tra la Valletta e San Girolamo. Tante ancora le emergenze

Maltempo e guasti: interrotte le linee ferroviarie

Maltempo: caduti oltre 100 mm di pioggia sul Lecchese