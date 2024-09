Maltempo, frane e guasti: interrotte le linee ferroviarie

Maltempo e guasti: interrotte le linee ferroviarie Tirano-Sondrio-Lecco Milano e Lecco-Molteno-Monza-Milano.

Mattinata di estremi disagi per i pendolari lecchesi. Rfi ha reso noto che dalle 6.30 di questa mattina, lunedì 9 settembre 2024 sulla linea Lecco – Milano P.G., la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Villa Raverio per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. E' stato richiesto l'intervento dei tecnici di Rfi e dei Vigili del Fuoco. I pompieri infatti stanno procedendo con l'evacuazione di sessanta passeggeri dal treno della linea Lecco-Milano P.G. a causa di uno smottamento sulla tratta ferroviaria. Le operazioni di soccorso sono in corso e sono stati attivati tutti i mezzi necessari per garantire il trasferimento sicuro e tempestivo dei passeggeri.

"La circolazione è attualmente sospesa per accertamenti delle forze dell'ordine tra le stazioni di COSTA MASNAGA e TRIUGGIO. Si registrano ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni" si legge sul sito di Trenord.

TRENI COINVOLTI: - 24720 (LECCO 05:16 - MONZA 06:31) treno fermo in linea VARIAZIONI DI PERCORSO: - 24722 (LECCO 05:48 - MONZA 07:03) termina a BESANA - 24715 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:47 - LECCO 07:51) termina a TRIUGGIO- P.A. - 24717 (MONZA 06:37 - LECCO 08:10) parte da BESANA - 24724 (LECCO 06:07 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:51) termina a COSTA MASNAGA - 24719 (MONZA 07:07 - MOLTENO 08:12) parte da COSTA MASNAGA - 24725 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:17 - LECCO 09:58) parte da MOLTENO TRENI CANCELLATI: - 24726 (LECCO 06:40 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:21) - 24728 (LECCO 06:55 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:48) - 24730 (LECCO 07:34 - MILANO PORTA GARIBALDI 09:21) - 24732 (LECCO 08:07 - MILANO PORTA GARIBALDI 09:48) - 24734 (MOLTENO 08:53 - MILANO PORTA GARIBALDI 10:21) - 24729 (MILANO PORTA GARIBALDI 09:17 - LECCO 10:58) - 24733 (MILANO PORTA GARIBALDI 10:17 - LECCO 11:58)

Circolazione interrotta anche sulla Tirano - Sondrio - Lecco – Milano dove "un guasto a uno scambio e ad un passaggio a livello tra le stazioni di PONTE IN VALTELLINA e CASTIONE ANDEVENNO sta causando ritardi fino a 50 minuti. E' in corso l'intervento dei tecnici del gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI".

Treni coinvolti: - 2812 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52) - 2814 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:52) - 2816 (MILANO CENTRALE 08:20 - TIRANO 10:52) - 2813 (SONDRIO 05:30 - MILANO CENTRALE 07:40) - 2815 (TIRANO 06:12 - MILANO CENTRALE 08:40) - 2817 (TIRANO 07:00 - MILANO CENTRALE 09:40) parte da SONDRIO - 2821 (TIRANO 09:08 - MILANO CENTRALE 11:40) - 10290 (SONDRIO 05:20 - TIRANO 05:58) - 10308 (COLICO 06:42 - SONDRIO 07:26) - 10310 (LECCO 06:05 - COLICO 06:57) - 10315 (SONDRIO 06:50 - LECCO 08:45) - 10317 (SONDRIO 07:46 - LECCO 09:45) - 10319 (SONDRIO 08:46 - LECCO 10:45) - 10323 (SONDRIO 10:46 - LECCO 12:45) Treni cancellati: - 10313 (SONDRIO 05:46 - LECCO 07:45) - 10314 (LECCO 08:15 - COLICO 09:23)

"Una giornata di disagi sulla rete ferroviarie per un guasto agli impianti dovuto al maltempo che, purtroppo, interessa anche le linee della provincia di #Lecco. Andando oltre all'evento calamitoso ed eccezionale che può capitare, per chi deve raggiungere la scuola o il luogo di lavoro ed, in generale, spostarsi grazie al trasporto pubblico locale, la vita non è mai troppo facile. Anche io sono tra quelle persone che ha sempre preferito, per svariati motivi, non guidare ed usare il treno ha commentato il consigliere regionale Giacomo Zamperini - Per questo, in accordo con i comitati dei pendolari, ho chiesto la convocazione di un Tavolo provinciale per poterci confrontare con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte, su come migliorare il servizio ordinario e ridurre al minimo i disagi per i pendolari e per chi usa dei mezzi di trasporto pubblico per spostarsi. Con particolare riferimento ai lavori in corso con gli autobus sostitutivi da Paderno d'Adda e Calolziocorte, e per quanto riguarda la tratta Tirano-Lecco-Milano che sarà nevralgica e strategica per gestire al meglio i flussi in occasione dei grandi eventi come le olimpiadi invernali del 2026 ed European Master Games del 2027. Fare finta che il problema non ci sia, certo non serve a nulla. La perfezione non esiste, ma la necessità di migliorare questo servizio regionale è francamente innegabile e sotto gli occhi di tutti".