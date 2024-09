Maltempo, Lecco e provincia sott'acqua: frane e allagamenti Chiusa la Lecco Ballabio

La pioggia, che continua a cadere incessantemente dalla mattinata di oggi, domenica 8 settembre 2024, ha causato non pochi disagi sul territorio della nostra provincia. Oltre 50 in tutti gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando di Lecco a causa del maltempo; la zona più colpita è stata quella del Meratese, dove si sono verificate anche alcune frane.

Maltempo, oltre 50 gli interventi dei Vigili del fuoco sul territorio

Non è stata smentita l'allerta meteo arancione lanciata dalla Protezione civile della Lombardia per oggi: la pioggia incessante ha causato infatti numerosi disagi sul territorio, tra cantine e box allagati, ma non solo. Una cinquantina al momento gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco.

Circolazione difficoltosa in 36 sia nell'attraversamento di Lecco che in zona Suello. Problematiche anche sulla Lecco Ballabio: fango e detriti si sono riversati sulla carreggiata nel cantiere della "vecchia" frana tanto che si è resa necessaria la chiusura dell'arteria.

Cantine e box allagati nella zona tra Valgreghentino e Olginate dove la Protezione civile è in campo per pulire le griglie nella zona di Santa Maria.

Foto 1 di 3 Olginate Foto 2 di 3 Valgreghentino Foto 3 di 3

Strade allagate anche a Malgrate:

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

A Oggiono, nella frazione di Peslago, il fiume sta esondando dagli argini. I residenti hanno allertato la Protezione civile e i Vigili del fuoco.

Ecco la situazione al parco del Peslago

A Casatenovo è crollato il tetto dell'Auditorium delle scuole medie

A Casatenovo è crollato il tetto dell'Auditorium delle scuole medie

Frane nel Meratese

Il maltempo ha colpito soprattutto la zona del Meratese, dove si sono verificate anche delle frane, in particolare a Giovenzana, sul territorio comunale di Colle Brianza, sulla strada che sale da Piecastello verso la località Pau.

Resta invece ancora chiusa la Sp72 dopo la frana avvenuta giovedì a Perledo: le attuali condizioni metereologiche e quelle previste per la settimana fanno presupporre che i tempi, prima di una possibile riapertura, saranno ancora lunghi.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Altre foto degli interventi dei Vigili del fuoco:

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

A Barzago la rotonda di Bevera è bloccata e la Statale è allagata:

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

A Bulciago è esondato il torrente Bevera.

A Cortenuova, frazione di Monticello Brianza, la strada è allagata nella zona industriale. I Vigili del fuoco hanno appena estratto una macchina dall'acqua e impediscono il passaggio. Sempre a Monticello, sulla provinciale al confine con Missaglia, i Carabinieri sono intervenuti per una piccola pianta caduta e ora stanno gestendo il traffico con il senso unico alternato.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

In località Sbianca di Olgiate Molgora è esondato il torrente Molgora.

Le previsioni di domani

Tra la notte e il primo mattino di domani 09/09 si segnalano ancora precipitazioni diffuse sui settori centro orientali di Alpi e di Prealpi, sparse altrove. Nel corso della mattinata fenomeni in attenuazione e in parte all'esaurimento da Ovest verso Est. Dal pomeriggio saranno possibili residue precipitazioni, più probabili sui settori centro-orientali, in particolare sulle zone prealpine. Le precipitazioni assumeranno ancora carattere di rovescio e temporale. Attesi venti in pianura deboli, con rinforzi a tratti, e in montagna da deboli a moderati o forti. Il Centro Funzionale della Protezione civile rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 09/09 per l'aggiornamento dei Codici Colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.