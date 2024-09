Treni nel caos, ripartono male le linee lecchesi. Circolazione in ripresa graduale

“Il trattamento riservato ai pendolari della Milano Lecco Sondrio Tirano è inaccettabile. Dobbiamo intervenire per l’ennesima volta, dopo un'altra giornata di disagi per i viaggiatori della linea, che questa mattina hanno dovuto fare i conti con ritardi fino a due ore per un problema a un passaggio a livello. Come mai questo avviene proprio alla riapertura della linea? Si riparte male". Lo ha detto oggi, lunedì 9 settembre 2024, in una giornata da incubo con treni nel caos per guasti e maltempo, il consigliere regionale lecchese del Pd Gian Mario Fragomeli.

"La Regione, che è responsabile del trasporto ferroviario lombardo, si è sincerata che siano stati fatti tutti i test di funzionamento in vista della riapertura? Il dubbio, che ormai è certezza, è che quando si parla di ferrovie la programmazione del servizio sia la grande assente, e di questo chiediamo conto all’assessore ai trasporti Franco Lucente e ai vertici di Trenord. Quel che è certo è che i pendolari non meritano questi disservizi" ha aggiunto Fragomeli insieme al segretario provinciale di Sondrio Michele Iannotti.

La situazione

Oggi peer le conseguenze del maltempo sull’infrastruttura ferroviaria e per guasti in diversi punti della rete lombarda, nella mattinata di lunedì 9 settembre si sono verificati significativi ritardi e limitazioni di percorso su alcune linee in Lombardia. In particolare, sono stati coinvolti i collegamenti Milano-Tirano, S7 Milano-Molteno-Lecco, Pavia-Vercelli, Milano-Domodossola, Milano Cadorna-Asso.

Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Sulla linea per guasti a passaggi a livello e apparati infrastrutturali causati dal maltempo in più punti della linea da inizio servizio si stanno verificando soppressioni, limitazioni di percorso e ritardi, che si ripercuotono anche sul nodo di Milano. Nella tarda mattinata i treni della linea hanno maturato ritardi di 120 minuti, che nel pomeriggio si sono ridotti a 90 e poi a 20 minuti.

S7 Milano-Molteno-Lecco. L’infrastruttura ferroviaria fra Triuggio e Costa Masnaga è stata danneggiata dal maltempo e dal crollo di un muro privato adiacente i binari, che ha urtato il treno 24720 Lecco 5.16-Monza 6.31. Nessuna conseguenza per il personale Trenord né per i 35 passeggeri a bordo, che sono discesi in sicurezza con l’ausilio delle Forze dell’ordine.

La circolazione fra Triuggio e Costa Masnaga è rimasta interrotta dalle ore 6.30 alle ore 12.30, per consentire gli accertamenti delle Forze dell’Ordine e l’intervento dei tecnici del gestore dell’infrastruttura. Durante l’interruzione, Trenord ha istituito un servizio sostitutivo su bus fra Monza e Molteno e ha disposto presìdi di personale di assistenza a Triuggio e Costa Masnaga.

Pavia-Vercelli. Un guasto nella stazione di Robbio dovuto al maltempo ha causato nella mattinata ritardi fino a 40 minuti. Fra Vercelli e Robbio è stato istituito un servizio sostitutivo su bus.

Milano-Domodossola. Sulla direttrice si sono registrati ritardi fino a 30 minuti per un guasto fra Belgirate e Stresa causato dal maltempo.

Milano-Treviglio-Cremona. Un guasto a un passaggio a livello a Casaletto Vaprio ha causato ritardi fino a 30 minuti.

Milano Cadorna-Asso. A causa del maltempo si sono verificati guasti infrastrutturali a Merone e a passaggi livelli lungo la linea, che ha registrato ritardi fino a 40 minuti e limitazioni di percorso.

Le informazioni sul servizio sono fornite in tempo reale sulle pagine di direttrice su sito e App Trenord.

La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità; permangono ritardi e variazioni di percorso sulla linea Milano-Tirano.

Nel frattempo da Trenord hanno fatto sapere che: "Da oggi 9 settembre Trenord ha potenziato il servizio della Milano-Tirano – la linea delle Olimpiadi invernali 2026 – arrivando a completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina. In particolare, il potenziamento prevede l’attivazione di quattro nuove corse Regio Express; il prolungamento a Tirano di una corsa fondamentale in orario di punta, la 2834 Milano Centrale 17.20-Sondrio 19.20; l’estensione dell’orario serale del servizio nei festivi; la conferma dei collegamenti diretti Milano-Sondrio nei festivi. Nell’ambito di tale incremento, per la corsa 2876 – oggi 2896 – è stata prevista la variazione di origine da Milano Centrale a Milano Rogoredo, per la già nota condizione di saturazione della Stazione Centrale e in accordo con l’ente regolatore. Il nuovo itinerario prevede la fermata a Milano Lambrate, stazione di interscambio per le direttrici che collegano con le aree a Sud e a Est di Milano. La variazione di percorso è stata comunicata nei giorni scorsi da Trenord via stampa, sui social media e nell’orario su trenord.it e App"