Maltempo: caduti oltre 100 mm di pioggia sul Lecchese

Un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattuto tra la serata di ieri e questa notte sulla provincia di Lecco. Mentre la conta dei danni è in corso e oggi, lunedì 9 settembre 2024 i fronti critici sono ancora aperti (ricordiamo che la Lecco Ballabio è chiusa e sono interrotte le linee ferroviarie), si continua a guardare con apprensione al cielo.

Ma cosa dicono gli esperti meteo? Quanta pioggia è caduta sulla provincia di Lecco? "La profonda saccatura che ha apportato il forte maltempo di ieri sta velocemente scivolando verso sud est abbandonando la presa sui nostri settori. Precipitazioni intense hanno caratterizzato la seconda parte della domenica ed in parte anche questa notte, con disagi e allagamenti segnalati in diverse località - sottolineano da Meteo Val San Martino - Prendiamo ad esempio i dati rilevati dalla nostra stazione meteorologica di Olginate: 151.7 mm il totale accumulato nel peggioramento, con 119.9 mm nella sola giornata di ieri ed altri 31.8 mm dalla mezzanotte. Il parziale del mese di settembre appena iniziato è pari a 240.8 mm, mentre il totale cumulato nell'anno è salito a ben 1648.7 mm. Nella sola giornata di ieri alcune località lecchesi hanno registrato valori più alti, tra cui Bevera di Sirtori con 141.8 mm e Piani dei Resinelli con 148.4 mm (dati rilevati da stazioni meteo CML)"

Oggi residua instabilità nelle prime ore del giorno con schiarite soleggiate ampie sia oggi che domani. Nuovo peggioramento atteso da metà settimana.

"Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. Zero termico in calo a 3600 metri. 10.3°C la minima registrata a Passo di Valcava, 17.8°C a Calolziocorte. Venti al piano da deboli a moderati occidentali, sui monti da moderati a forti da nord".