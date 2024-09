Mentre in tutta la provincia di Lecco si sta ancora facendo la conta dei danni, il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati è intervenuto dopo che ieri, domenica 8 settembre 2024, a causa del maltempo crollato il tetto della scuola.

Maltempo, crollato il tetto della scuola. Il sindaco: "Cedimento grave, cause ancora da accertare"

Nel pomeriggio del giorno 8 settembre 2024, si è verificato un crollo per cedimento strutturale grave della copertura dell’Auditorium della Scuola Media, in occasione dell’evento temporalesco.

Le cause per cui una soletta metallica reticolare abbia ceduto saranno da accertare dai tecnici competenti con un’attenta indagine.

Benché il cedimento abbia interessato solo l’area dell’Auditorium ed il resto della scuola abbia caratteristiche strutturali differenti, procederemo da oggi con l’incarico ad un ingegnere strutturista per una verifica di tutto il plesso scolastico.

Sino all’esito di queste verifiche, per ragioni di sicurezza, non potrà essere utilizzato il plesso scolastico. L’esito delle indagini dovrà essere preliminarmente sottoposto alla valutazione del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco. Stiamo valutando, con l’Ufficio scolastico e la Dirigente dell’Istituto comprensivo, soluzioni alternative per l’inizio della Scuola, di cui daremo notizia non appena definito un piano operativo.

Casatenovo, 9 settembre 2024

Il sindaco Filippo Galbiati