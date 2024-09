Ancora maltempo su lecco: dopo le piogge che hanno provocato il dissesto che ha causato la frana di Perledo, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso oggi, domenica 8 settembre 2024, una nuova allerta meteo arancione per Lecco e provincia

Rischio temporali e frane: allerta arancione su Lecco

"Per la giornata di oggi 08/09 sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, tendenti a diffuse dal pomeriggio, con asse di propagazione Sudovest-Nordest. Fenomeni insistenti a ridosso dei rilievi e, verso il tardo pomeriggio-sera, sui settori centro-orientali di prealpi e di pianura. Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 mm/24h. Attesi venti deboli in pianura e da deboli a moderati a tratti forti in montagna (raffiche possibili tra 30 e 70 km/h)".

" Tra la notte e il primo mattino di domani 09/09 si segnalano ancora precipitazioni diffuse sui settori centro orientali di Alpi e di Prealpi, sparse altrove. Nel corso della mattinata fenomeni in attenuazione e in parte all'esaurimento da Ovest verso Est. Dal pomeriggio saranno possibili residue precipitazioni, più probabili sui settori centro-orientali, in particolare sulle zone prealpine. Le precipitazioni assumeranno ancora carattere di rovescio e temporale. Attesi venti in pianura deboli, con rinforzi a tratti, e in montagna da deboli a moderati o forti".

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 09/09 per l'aggiornamento dei Codici Colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.