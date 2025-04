Ferrari, Porsche, Maserati e case: maxi sequestro ad un imprenditore

Maxi sequestro di beni a un imprenditore per bancarotta fraudolenta: sequestrate case e auto di lusso come Ferrari, Porsche, Maserati.

Un'operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Lecco, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, il Gruppo di Campobasso e la Compagnia di Vasto ha portato al sequestro di numerosi beni appartenenti a un imprenditore, accusato di bancarotta fraudolenta. L’imprenditore, che operava principalmente tra Lombardia e Puglia, era già stato condannato per bancarotta fraudolenta e altri reati, e attualmente deve rispettare la pena dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il sequestro è avvenuto dopo che le autorità hanno riscontrato un'incongruenza tra i redditi dichiarati dall’imprenditore e il suo tenore di vita, che includeva l'acquisto di immobili e auto di lusso con somme di denaro ingenti. Nel 2024, il Tribunale di Milano aveva disposto una misura di prevenzione patrimoniale, con il sequestro dei beni, in attesa della confisca definitiva. Recentemente, è stato emesso un nuovo decreto che ha stabilito la confisca di questi beni, che erano in possesso dell’imprenditore, dei suoi familiari e di società a lui riconducibili, per un valore complessivo di circa due milioni di euro.

Tra i beni sequestrati figurano diverse auto di lusso, tra cui tre Ferrari, una Porsche, una Maserati, due Range Rover e una BMW X4, oltre a tre immobili e un conto corrente bancario all’estero. Le indagini hanno evidenziato la stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Autorità Giudiziaria, al fine di proteggere l’integrità finanziaria ed economica del Paese, con indagini mirate a individuare e confiscare i patrimoni illeciti di soggetti considerati pericolosi per la società.