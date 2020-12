Sono 260 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate . Il dato, ufficializzato dalla Asst di Lecco è aggiornato a oggi, giovedì 17 dicembre 2020. Si allenta quindi la pressione sulle strutture sanitarie lecchesi con una netta diminuzione di degenti. Il primo dicembre infatti (ultimo ufficiale) le persone in cura dopo aver contratto il Coronavirus erano 344.

260 pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate, 21 in terapia intensiva

Al Manzoni di Lecco i ricoverati sono sono 176, 22 in meno rispetto aa inizio mese. Ancora più deciso il calo al Mandic dove i pazienti Covid sono passati dai 146 del primo dicembre agli 84 di oggi

Anche dal punto di vista della gravità del quadro clinico delle persone assistite la situazione è in lento ma c miglioramento: 16 gli ammalati che si trovano nel reparto di terapia intensiva lecchese ( erano 20 a inizio mese) mentre a Merate sono 5, ovvero quattro in meno

Pazienti Covid sotto Cpap

25 i pazienti, in calo fortunatamente negli ultimi giorni che per respirare hanno la necessità di supporti esterni: 13 sono a Lecco e 12 a Merate.

La situazione in Lombardia

Una situazione, quella lecchese, che ricalca quella regionale. Ieri infatti, secondo i dati diffusi dal Pirellone la pressione sulle strutture sanitarie si è ulteriormente alleggerita con 50 pazienti dimessi nelle precedenti 24 ore e 27 persone uscite dalla terapia intensiva. Altissimo, sempre ieri il numero dei guariti/ dimessi ovvero 9.045. In tutti in Regione, al 16 dicembre, le persone ricoverate erano 4946 e 692 quelle assistite in Rianimazione-

Il confronto

La situazione al primo dicembre

La situazione il 22 novembre

La situazione il 16 novembre

La situazione il 9 novembre

La situazione il 5 novembre

La situazione al 2 novembre

La situazione al 30 ottobre

La situazione al 28 ottobre

La situazione al 24 ottobre

La situazione al 21 ottobre