Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato una richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi meteorologici avversi avvenuti nel periodo compreso tra l’8 e il 12 settembre 2024. Siamo parlando di una ondata di maltempo che ha provocato grandissimi danni in provincia di Lecco così come in quelle di Bergamo e Brescia.

LEGGI ANCHE

Maltempo, crollato il tetto della scuola. Il sindaco: "Cedimento grave, cause ancora da accertare"

Maltempo: frana a Somasca tra la Valletta e San Girolamo. Tante ancora le emergenze

Maltempo e guasti: interrotte le linee ferroviarie

Maltempo: caduti oltre 100 mm di pioggia sul Lecchese

Maltempo: Lecco Ballabio chiusa per altri due giorni. Dopo le code di oggi, domani in campo più movieri

Treni nel caos, ripartono male le linee lecchesi

Mobilità in tilt a Lecco, "Città paralizzata, serve un tavolo sul Tpl"

Maltempo eccezionale a Lecco tra l'8 e il 12 settembre: chiesto stato di emergenza

“Il territorio lombardo – si legge nella lettera - è stato interessato da una fase di maltempo che ha avuto il proprio culmine nelle giornate dell’8 e del 9 settembre, con fenomeni intensi, a carattere prevalentemente temporalesco, che si sono protratti anche nelle giornate successive. Gli eventi più significativi si sono verificati nei territori delle province di Bergamo, Lecco e Brescia. Le piogge diffuse – continua la missiva - hanno provocato incrementi significativi dei livelli dei corsi d’acqua principali: in particolare, il fiume Lambro e il torrente Molgora, nelle stazioni di riferimento, hanno superato la terza soglia di allertamento, mentre i fiumi Seveso, Brembo e Serio e i torrenti Lura e Mallero hanno a più riprese fatto registrare il superamento delle soglie di ordinaria e moderata criticità. Sono state segnalate diverse problematiche, localmente anche nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza e Brianza”.

“Gli Enti Locali – conclude il documento - hanno comunicato i danni registrati sul territorio di competenza che sono attualmente in fase di verifica ed approfondimento da parte degli Uffici Territoriali Regionali. Ad oggi risulta una prima stima di oltre 88 milioni di euro di cui oltre 42 per il comparto pubblico e 46 per quello privato. Gli interventi di soccorso/assistenza alla popolazione, ed i pronti interventi finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, effettuati da Comuni, Province e Regione, sono quantificati in quasi 3 milioni di euro”