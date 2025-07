Tragedia nel pomeriggio di lunedì 30 giugno 2025 alla stazione di Monza, dove una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito sul Binario 1.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17 sul Binario 1, provocando l’immediata sospensione del traffico ferroviario per permettere i rilievi e l’intervento dei soccorsi.

Tragedia a Monza: persona travolta e uccisa da un treno. Linee in tilt

La dinamica dell’accaduto, come riportano i colleghi di Primamonza.it è ancora in fase di accertamento: non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’unica certezza è che la persona investita è deceduta, anche se al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulla sua identità. Sul luogo dell’evento sono intervenuti la Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

L’incidente ha causato importanti disagi alla circolazione ferroviaria: come evidenziato dal tabellone partenze fotografato alle 17:09, numerosi treni risultano cancellati o accumulano ritardi significativi. In particolare, la tratta verso Saronno presenta ritardi fino a 90 minuti, mentre i convogli diretti a Milano Porta Garibaldi e Chiasso sono stati soppressi. I treni sulle linee Tirano – Sondrio – Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi e Milano–Chiasso viaggiano con ritardi variabili (sul sito di Trenord viene segnalato fino a 40 munuti), ma la situazione resta in continuo aggiornamento.

Nel frattempo, i passeggeri sono stati invitati a seguire con attenzione gli annunci sonori e le comunicazioni ufficiali di Trenord. I disagi si estendono anche sulla linea S9.