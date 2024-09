E' stato approvato ieri, martedì 17 settembre 2024 in Consiglio regionale l’emendamento alla mozione concernente misure urgenti per gravi danni causati da maltempo nei giorni 8 e 9 settembre 2024 sul territorio della provincia di Lecco presentato dal Capogruppo della Lega Alessandro Corbetta e firmato dal sottosegretario Mauro Piazza.

Danni maltempo: misure urgenti per il territorio di Lecco

"In relazione ai nubifragi di portata eccezionale che hanno colpito il territorio lecchese, generando ingenti danni in diverse aree della nostra provincia, nella quale si sono registrati smottamenti, esondazioni e allagamenti in proprietà private e aree pubbliche, risulta particolarmente urgente adottare misure per limitare i danni causati dal forte del maltempo, ripristinando la situazione nei territori colpiti da allagamenti, frane, smottamenti ed esondazioni, garantire rimborsi ai cittadini e alle imprese danneggiate da questo grave fenomeno atmosferico, fornire supporto alle amministrazioni locali che sono state colpite da frane, smottamenti, allagamenti ed esondazioni" si legge nell'emendamento approvato dall'aula.

"Con questo emendamento, si impegna la Giunta regionale a istituire un tavolo con i Comuni e le Province interessate per quantificare i danni subiti e valutare le richieste di finanziamento, garantendo tempi rapidi per la distribuzione dei fondi, nella misura del possibile e a considerare di integrare eventuali finanziamenti statali con fondi regionali - sottolinea Piazza - Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento, vogliamo dare un sostegno concreto di attenzione e solidarietà alle necessità del territorio”.

“Ho sottoscritto anche io questo documento – spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini – per chiedere risposte e tempi celeri e certi. Il tessuto socio-economico e imprenditoriale dei nostri territori non può permettersi una battuta di arresto e merita tutto il nostro sostegno. Ci sono anche famiglie che stanno vivendo un momento molto duro. Per la Lombardia si tratta di continuare a riservare una forte attenzione sul rischio idrogeologico: siamo infatti la prima regione per investimenti su questo settore, con oltre 1 miliardo di euro erogati in 5 anni su questo fronte. E non parliamo solo di interventi post evento, ma di una vasta campagna di opere di prevenzione. Sta però a tutti gli enti fare la propria parte, la difesa del territorio è efficacie se tutti ci sentiamo coinvolti, anche il cittadino che cerca di tenere pulito il bosco e le vallette da tutto quello che può essere trascinato dalla furia delle acque”. Va anche rilevato che questo genere di eventi atmosferici rappresenta un elemento di novità – conclude il Consigliere – e in quanto tali sono necessarie nuove soluzioni. Stiamo studiando un piano che possa proteggere più efficacemente i privati dai danni provocati da maltempo"

