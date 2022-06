Il meteo altro prefigura un fine settimana estivo: si fa sentire sempre di più la voglia di condividere momenti di divertimento all'aria aperta, di stare insieme, di gustare buoni piatti della nostra cucina tipica, di conoscere meglio il nostro territorio, i suoi aspetti tradizionali, culturali e ambientali. Le occasioni a Lecco e in provincia non mancheranno: sagre, feste passeggiate, rievocazioni, ce ne è davvero per tutti i gusti

LEGGI ANCHE Estate lecchese: tornano i fuochi, la notte bianca e grande attesa per il concerto di Allevi... in quota

Sagre, feste passeggiate, rievocazioni: cosa fare a Lecco e provincia questo weekend

Ecco quindi alcuni degli appuntamenti da segnarsi in programma a Lecco e in provincia, dal Meratese all'Alto lago, passando per la Valsassina.

Lecco

In piazzale Cassin (inaugurato proprio venerdì) è in programma fino a domenica Lecco Playground, 3 giorni di sport, accompagnati da serate musicali e street food.

Sabato 11 giugno alle 14.45 da non perdere “Lecco dal lago al cielo” una visita guidata alle architetture e sculture del lungolago e del centro storico con salita al Campanile di San Nicolò. Il prezzo è di 5 euro e sarà gratis per i bambini fino ai 14 anni compiuti e il ritrovo è all’Infopoint in Piazza XX Settembre.

Lo stesso giorno si svolgerà la gara di corsa in montagna UTLAC 40K- Gran trail delle Grigne, con partenza da Lecco e arrivo a Mandello del Lario.

E ancora tutti in pista con il “Grignetta Vertical”, una gara spettacolare di circa 3,5 km dalla località Piani Resinelli mt. 1.278 alla vetta della Grigna Meridionale mt. 2.184.

Sempre sabato si terrà la celebrazione dei 60 anni di storia Venerota, in via Tagliamento 32 a partire dalle 15.30 fino alle 19

Dopo due anni, torna anche la festa del rugby che si terrà al Bione dal 11 al 12 giugno.

Domenica 12 giugno alle 16 “Chiuso terra di confine”: nel rione verranno esplorati molteplici confini, inoltre si vivrà anche l’emozione di un’escursione sulle lucie, tipiche imbarcazioni lariane. Il prezzo è di 5 euro e sarà gratis per i bambini fino ai 14 anni compiuti. Ritrovo chiesa di S. Giovanni Battista, Chiuso

Sempre domenica, si terrà all’oratorio di Laorc, l’evento finale del progetto “una festa insieme” organizzato da LaorcaLAB, dalle 10 alle 12. 30 con un pranzo assieme finale.

Fino al 12 giugno si svolgerà anche la festa popolare nell’oratorio di S.Luigi, ogni sera verranno proposte diverse attività insieme alla possibilità di cenare.

Mandello

Dopo un’assenza durata 4 anni “La torre in festa” è pronta per tornare a illuminare le vie della frazione mandellese di Maggiana con torce. Sabato 11 e domenica 12 giugno l’associazione Gruppo Amici di Maggiana (GAMAG) ha organizzato la XIV edizione di questa festa. Durante i due giorni vi saranno varie rievocazioni medievali con giocolieri, mangiafuoco e tornei fra guerrieri in armatura, inoltre la torre del Barbarossa sarà sempre aperta alle visite.

Varenna

Anche a Varenna il protagonista sarà il Medioevo, l’Associazione Turistica Castello di Vezio metterà in scena alcune rievocazioni storiche domenica 12 Giugno. Non ci saranno solo spettacoli ma anche attività per i più piccoli: alle 10 ci possibilità di provare l’arco. Durante tutta la giornata il Castello sarà animato da scene di vita quotidiana, con Boia, Musici e una Cartomante.

Bellano

Da Sabato 11 Giugno 2022 a Domenica 12 Giugno 2022 vi aspetta la storica iniziativa “La Penisola del Tesoro”, che da vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta. Il primo giorno verrà effettuato il sentiero del viandante da Bellano a Varenna, invece il 12 giugno, itinerario da Bellano verso le frazioni e sul sentiero del Viandante.

Domenica 12 giugno, dalle 9.30 alle 12.30 in programma l'evento “Incontra i cani eroi al lago” assieme all’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico - ACSN ONLUS. Durante la giornata avranno luogo dimostrazioni delle Unità Cinofile di Ricerca e Soccorso e di Salvataggio Nautico.

Dervio

Domenica 12 giugno al Parco Boldona sul Lungolago di Dervio è stato organizzato il Pranzo con la Protezione Civile. Le pietanze sono disponibili anche per l’asporto a partire dalle 11.30, però per evitarvi sprechi si invita a munirsi di un contenitore proprio. I soldi che verranno raccolti verranno usati per l’acquisto di una elettropompa ad immersione. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Colico

Sabato 11 si terrà l’edizione 2022 di Colico Street Boulder, l’evento in cui ogni parete, ogni elemento presente in città si trasforma in una parete di arrampicata. Alle 11.00 si aprono le iscrizioni al Palalegnone, mentre la gara inizierà alle 12 con le qualifiche che si concluderanno alle 17. Subito dopo inizierà la finale seguita da premiazioni e da una cena aperta. per concludere l’evento ci sarà una serata alpinistica con Matteo della Bordella noto alpinista e climber italiano.

Barzio

Sabato 11, ai piani di Bobbio ci sarà l’E-bike tour, una cavalcata tra la provincia di Bergamo e Lecco fino ad arrivare ai piedi del Monte Resegone e della Valle Imagna.

Domenica è in programma un giro alla scoperta delle particolarità naturalistiche dei piani di Bobbio. Si visiterà la Valle dei Mughi, sotto le pendici dello Zucco Barbesino.

Pasturo

Sabato 11 giugno dalle19 ci sarà la festa del Megeng a Pasturo, con musica live e piatti tipici della zona.

Cassina Valsassina

Fino al 12 giugno, saranno organizzate delle feste in occasione del 90° di fondazione del gruppo alpini di Cassina. In particolare, sabato 11 giugno si esibirà il coro degli alpini di Cassina.

Primaluna

In occasione della giornata internazionale dello Shiatsu, si svolgerà nella palestra yoga Surya Chandra di Primaluna, una mattinata dalle 9 alle 11, interamente gratuita, dedicata a liberare la propria energia vitale con tecniche ed esercizi adatti a tutti.

Garlate

Il 12 giugno, il Civico Museo della seta Abegg di Garlate e l’associazione Brig cultura e territorio​ invitano a trascorrere una domenica in famiglia con una visita guidata alla scoperta della settecentesca Filanda lungo il fiume Adda.

Oggiono

Fino al 12 giugno, a villa Sironi ad Oggioni si terrà il BriUp festival, organizzato dai giovani della zona con lo scopo di ricreare uno spazio di socialità, condivisione, cultura e divertimento. Per ogni sera sono programmate diverse attività che spaziano tra la musica e l’arte, il tutto accompagnato da degustazioni di gastronomia locale.

Montevecchia

Sabato 11 le cantine di Montevecchia saranno aperte per la degustazione di diversi vini local: , tutti coloro in possesso del biglietto potranno passeggiare per le vie del paese gustando un buon calice. Un percorso di tre chilometri, quasi interamente in discesa, con panorami mozzafiato. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 18 giugno.

Molteno

L’Amministrazione Comunale di Molteno, in collaborazione con Telethon Lecco e LTM, organizza il fine settimana del 10-12 Giugno con “REstate in Villa”, evento che ogni sera sarà accompagnata da musica e cibo, divertimento garantito per grandi e piccini.

Nibionno

Sabato 11 dalle 11 fino a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 21.30 verrà organizzato l’Oriente Day nella località Gaggio di Nibionno. L'evento vuole far scoprire le meraviglie dell’Oriente a tutti i suoi visitatori grazie a spettacoli, conferenze, workshop, bazar e un’area dedicata al gusto, l’Oriental Street Food, dove si potranno assaporare piatti tradizionali. L’ingresso è gratuito.

Casatenovo

Fino al 12 giugno, si svolgerà la festa della Croce rossa a Casatenovo: in questa occasione speciale si festeggeranno i primi 30 anni di attività sul territorio dell’associazione. Ogni serata sarà accompagnata da musica e cibo.

Lomagna

Sabato 11 Giugno, in via Milano 3, ci sarà la festa di inizio estate, una serata con cucina e musica (su prenotazione è possibile mangiare le paella)

Barzanò

Durante tutto il weekend si svolge il Festival della Fiber Art a Uncinetto e Maglia- Yarn Bombing Barzanò. Per le vie del paese verranno esposte delle opere di fiber art e in Piazza del Mercato verrà data la possibilità di lavorare a maglia e uncinetto all’aperto. Saranno organizzati anche un workshop tematico e un Market Artigianale.

Anjeli Antony e Chiara Molinari