E' il 14 agosto, fa caldo. Caldissimo. Stai andando a fare un bagno al lago per rinfrescarti ma la tua auto, in strada, ti abbandona. Che fare? A chi rivolgersi? Dove trovare un meccanico che ti possa salvare l'auto e magari la giornata? Da 29 anni a questa parte, la risposta arriva grazie a Confartigianato Imprese Lecco e alla sua iniziativa "Aperto per Ferie", che a dispetto dell'età riscuote un successo sempre crescente. Stiamo parlando del servizio, assolutamente gratuito tanto per le imprese che vi aderiscono quanto per i cittadini clienti che lo utilizzano, che segnala tutte le realtà artigianali che sono aperte e operative nel mese di agosto sul territorio della provincia di Lecco.

Aperto per ferie: ad agosto oltre 700 imprese a disposizione di cittadini e turisti

Uno strumento utilissimo (che altri hanno pure tentato di "copiare") che nel coro di un trentennio è cresciuto, si è implementato, è migliorato e ha continuato a riscuotere sempre maggiori adesioni E soprattutto uno strumento estremamente facile da utilizzare: basta inserire sul sito apertoperferie.artigiani.lecco.it la categoria ricercata ( dall'alimentarista al termoidraulico, dal tassista al falegname, dall'autoriparatore alla new entry costituita dall'incisore, passando per parrucchieri ed estetisti, pittori edili e fotografi) e il territorio desiderato tra Lago, Valsassina, Lecchese, Valle San Martino, Oggionese, Meratese Casatese) e trovare così il servizio desiderato. Per ogni artigiano è poi presente l'elenco dei contatti, la geolocalizzazione e un chiaro prospetto delle aperture agostane con tanto di orari (anche suddivisi tra mattinieri e pomeridiani).

Quest'anno ben 704 ( lo scorso erano 683) le imprese associate che hanno scelto di aderire, comunicando giorni e orari durante i quali saranno reperibili e a disposizione del pubblico. Un elenco lunghissimo, consultabile sul sito online da oggi, venerdì 26 luglio 2024 e fino al 31 agosto e i cui contenuti sono disponibili anche in lingua inglese, in funzione della sempre più massiccia presenza estiva di turisti stranieri sul territorio.

"Anche quest'anno siamo arrivati all'appuntamento con Aperto per Ferie, che la nostra Associazione propone ormai da 29 anni - ha sottolineato oggi in occasione del lancio del sito Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco - Si tratta di un momento atteso sia dai nostri associati, il cui numero è aumentato ancora arrivando a superare le 700 unità, che dai cittadini, che grazie a questa possono affrontare senza preoccupazioni il periodo centrale dell'estate. Quante volte è capitato, in passato, di avvicinarsi al mese di agosto temendo che potesse capitare qualche imprevisto, per le difficoltà che si sarebbero inevitabilmente incontrate per risolverlo? Oggi non è più così, grazie alla rete che Confartigianato ha creato ormai tre decenni fa per mettere in connessione diretta gli artigiani e le famiglie rimaste a casa nel periodo centrale dell'estate".

Una rete irrinunciabile, che negli anni è diventata un riferimento anche per i turisti i quali, sempre più numerosi, scelgono il Lecchese per trascorrere le loro vacanze. Basti pensare ai dati che, lo scorso giugno, sono stati comunicati dalla Provincia di Lecco: nel 2023 sono stati quasi 440mila gli arrivi, ovvero i turisti che hanno pernottato almeno una notte sul nostro territorio, per un totale di quasi 1,2 milioni di pernottamenti. Dati in costante e netto aumento, considerato che si parla di una crescita del 27,2% per gli arrivi e del 18,8% per le presenze, rispetto al 2022. Nel raffronto con il 2019, anno record pre pandemia, il trend risulta ancora più evidente, considerato che gli arrivi sono cresciuti del 41,5% e le presenze del 48,7%.

Il turismo

"Si tratta quindi di un aspetto che ha già assunto grande importanza per l'economia territoriale e, dunque, anche per i nostri associati, ovviamente non soltanto per quelli che operano nei settori legati al turismo, che pure, dalle statistiche del Centro studi di Confartigianato Lombardia, rappresentano una quota consistente - ha proseguito Bonacina - Le imprese artigiane nei settori interessati da domanda turistica sono infatti 943 in provincia di Lecco, per un totale di 2.790 addetti".

Ma veniamo ai numeri di Aperto per ferie 2024

Rispetto allo scorso anno l'aumento di adesioni è stato nell'ordine del 10% e a crescere di più sono stati i settori dell'informatica, degli alimentaristi e dei falegnami. Dal punto di vista territoriale crescono le aperture in Valsassina e nel Meratese. Del totale dei partecipanti, ben 92 saranno operativi anche il giorno di Ferragosto, mentre 67 saranno tutto il mese. Si troveranno imprese aperte ad agosto in tutte le aree della provincia di Lecco ma anche oltre i confini lecchesi: ad aderire all'iniziativa, infatti, anche aziende associate con sede nelle vicine province, in particolare nel Comasco e nel Monzese.

"Ci avviamo a festeggiare un compleanno importante per Aperto per Ferie - ha aggiunto Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato imprese Lecco -: l'anno prossimo l'iniziativa raggiungerà infatti la trentesima edizione. Questa longevità ha una sola spiegazione: il servizio che l'Associazione mette a disposizione, in modo completamente gratuito sia per i cittadini che per le imprese, continua ad essere apprezzato. Basti pensare che abbiamo toccato le 700 adesioni da parte dei nostri artigiani di ogni categoria: saranno professionisti di ogni settore a disposizione di chi ne avrà la necessità. Il riferimento ai turisti è doveroso, visto il peso che la loro presenza sta assumendo ormai da diversi anni a questa parte. Voglio però evidenziare che al centro c'è la persona: Confartigianato, nel rispetto del radicamento sul territorio che da sempre la contraddistingue, vuole porsi non solo accanto ai propri associati ma anche ai cittadini, che nel mese di agosto non verranno lasciati soli, neanche quest'anno".