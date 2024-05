Manca meno di un mese alla chiamata alle urne e ormai, almeno dal punto di vista delle candidature, i giochi sono fatti. E' scaduto ieri, sabato 11 maggio 2024 il termine ultimo per la presentazione delle liste in campo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. 49 i Comuni chiamati al rinnovo di sindaco e Consigli, un centinaio le liste in campo e un migliaio i candidati per 600 posti.

I seggi saranno aperti sabato 8 (dalle ore 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23), in concomitanza con le elezioni europee. In provincia di Lecco si vota solo in Comuni con meno di 15mila abitanti e questo significa che non ci saranno ballottaggi. Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco.

E’ eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Là dove si è presentata una sola lista sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno: ecco tutti i candidati in provincia di Lecco

Abbadia Lariana Roberto Sergio Azzoni , sindaco uscente di Progetto Abbadia sfiderà Bruno Giovanni Carenini della lista La nuova Abbadia

LA NUOVA ABBADIA LARIANA

Mattia Valassi

Francesco Trimarchi

Margherita Mangioni

Francesco Invernizzi

Viola Gnecchi

Stefano Fois

Riccardo Emanuele Esposito

Mario Bianchin

Roberta Boschi

NorIna Bellini

Fausto Mazzoleni

PROGETTO ABBADIA

Irene Azzoni

Carlo Donato

Mattia Nichel

Luca Baldin

Pietro Radacli

Roberto Gandin

Elisa Cirillo

Daniela Menetti

Gianluca Rusconi

Daniele Bissichini

Gala Riva

Nadir Amadori

Airuno Sfida a due tra il sindaco uscente Alessandro Milani CambiAmo Airuno Aizurro e Gianfranco Lavelli di Vivere Airuno"

VIVERE AIRUNO AIZURRO

Adele Gatti

Bruno Ferrario

Dino Spada

Simone Tavola

Cinzia Soldo

Franco Riva

Elio Panzeri

Matteo Galli

Donatella Balasso

Katia Banci

CAMBIAMO AIRUNO AIZURRO

Adriana Rossi

Irene Mantica

Mario Trojero

Claudio Rossi

Linda Parisi

Ivonne Spreafico

Carmine Perna

Salvatore Zaffino

Gianmaria Stucchi

Luiei Gilardi

Annone di Brianza La sfida sarà tra Luca Marsigli di Annone in Movimento e Paolo Cesana di Vivere Annone

ANNONE IN MOVIMENTO

Federica Bartesaghi

Laura Bartesaghi

Pietro Bonacina

Rosanna Ferrero

Lorenzo Lazzarini

Giulia Longhi

Agostino Maggi

Alberto Pellegatta

Giancarla Pellegatta

Alessia Cinzia Sala

VIVERE ANNONE

Fernanda Bonacina

Marco Natale Scerelli

Anna Medola

Marco Longoni

Elena Crippa

Marta Castelnuovo

Dario Benini

Massimiliano Cesana

Vincenza Riggi detta Enza

Nivedita Agarwal detta Nive

Barzago Sfida a due tra Michele Bianco di Il Paese Barzago e Melissa Cereda di Insieme per Barzago

IL PAESE BARZAGO

Gaia Brusadelli

Alessandro Crippa

Mattia Mario Decio

Costanza Faraone detta Tina

Claudia Isacchi

Gloria Limonta

Isaco Mamputo Luntadila

Cristiano Ratti

Chiara Virginia Sirtori

Giuseppe Tentori detto Joes

INSIEME PER BARZAGO

Emanuele Silvio Mauri

Marco Beretta

Michele Manzoni

Stefano Beretta

Luigia Besana

Raffaella Bonfanti

Antonella Valsecchi

Valentina Magni

Dario Eugenio Nessi

Elizabeth Lloga

Barzio Il sindaco uscente Giovanni Arrigoni Battaia per Barzio nel Cuore se la vedrà con l'ex primo cittadino Andrea Ferrari della lista Incontro con Barzio

INCONTRO CON BARZIO

Valeria Agliati

Chiara Airoldi

Francesca Arrigoni Marocco

Martino Broglia detto Tino

Marco Buzzoni

Vittorio Canali

Cesare Mario Canepari

Giovanni Plati

Giovanni Riva detto Gianrino

Riccardo Zerbin

BARZIO NEL CUORE

Paolo Bianchi

Giovanna Rita Piloni

Fabio Canepari

Paolo Rognoni

Davide Corbella

Federico Galli

Adelio Invernizzi

Sofia Scaglioni

Martina Stefanolli

Valentin Munishi

Bosisio Parini Una poltrona per tre con la sfida tra Giacomo Gilardi di Bosisio Viva, Paolo Gilardi di Bosisio nel Cuore e Andrea Colombo di Orizzonte comune.

BOSISIO VIVA

Barbara Semperlotti

Carla Mauri

Lucia Turati

Prisca Arrighi

Cesare Foresti

slovanni Binda

Paolo Colombo

Laura Gallina

Ivan Frigerio

Marta Brambilla

Tatiana Filippone

Luca Ferra

BOSISIO NEL CUORE

Gabriele Beccalli

Alan Binda

Paolo Ciceri

Alice Colombo

Marcello De Lorenzis

Francesca Faranda

Walter Gaiardoni

Francesco Orso

Cinzia Paris

Samuele Redaelli

Elena Riva

Chiara Sala

ORIZZONTE COMUNE

Andrea Galli

Luca Farina

Corrado Galbusera

Gaia Gilardi

Valeria Minoretti

Claudio Fusca

Olga Bernasconi

Guendalina Castelnuovo

Francesca Maggi

Cristina Gerosa

Carolina Castelnuovo

Marco Cattaneo

Bulciago Andrea Conti di Nuova Vita per Bulciago sfiderà l'uscente Luca Cattaneo di Per Bulciago

PER BULCIAGO

Antonino Filippone

sonia carloni

Alberto Marzi

Martin Maggioni

Riccardo Zappa

Chiara Casiraghi

Paolo Colombo

Nicola Corsaro

Enzo Narcisio Corno

Rattaella Puricelli

NUOVA VITA PER BULCIAGO

Giovanni Vullo

Simone Nardolillo

Nunzio Livoto

Umberto FUSI

Elisa Rigamonti

Paolo Glussani

Sergio Ripamonti

Marisa Fusco

Severina Binda

Carenno Luca Pigazzini, attuale primo cittadino della lista Progetto Carenno si vedrà contendere la poltrona di sindaco da Pierfrancesco Mazzoleni Carenno Ideale

PROGETTO CARENNO

Massimo Ardente

Alessandro Berizzi

Christina Gerda Brüggemann

Giuseppe De Luca

Patrizia Malagisi

Nicola Pigazzini

Riccardo Porro

Cinzia Rota

Pierangelo Rotasperti

Viviana Valassi

CARENNO IDEALE

Livia Valentini

Vittorio Zaccanti

Alberto Brini

Michael Ciccarella detto Cicca

Elena Dello Russo detta Ele

Concetta GUlli

Graziella Mandaglio

Mattia Rigamonti

Fabio Sabadini detto Saba

Lucia Valsecchi

Casargo Sfida tra omonimi, almeno per cognome: il sindaco Antonio Leonardo Pasquini con Valore Casargo sarà sfidato da Giovanni Pasquini che si presenta con la lista Per Casargo.

PER CASARGO

Carmen Bancos

Elena Adriana

Mattia Castagna

Elena Zambetti

Simone Gianola

Graziella Manzolini

Valentino Cargasacchi

Oman Uberti

Giuseppe Rusconi

VALORE CASARGO

Giancarlo Tenderini

Monica Tantardini

Alfredo Pasquini

Giovanni Medini

Serafina Maffei

Paolo Galluzzi

Marta Bellati

Stefano Arrigoni

Monica Adamoli

Piergiacomo Acerboni

Casatenovo Sfida tra l'uscente Filippo Galbiati di persona, ambiente, comunità e Angelo Perego della lista Casatesi

COMUNITA

PERSONA, AMBIENTE

Benedetta Villa

Daniele Vigano

Paola trabucchi

Francesco Sironi

Gala Riva

Silvia Perego

Carlo Oragni

Chiara Godina

Veronica Faltracco

Fabio Crippa

Lorenzo Citterio

Gala Caspant

Gaetano Caldirola

Umberto Beretta

Antonella Bellani

Tommaso Albrigo

CASATESI

Cristina Pozzi

LUca Penati

Elena Galli

Giuliana Randone

Alberto Carlo Galbiati

Simona Elisa Ornaghi

corrado Gianni Maria Vigano

Barbara Paleari

Michele Pizzagall

Susanna Bronzino

Massimillano Raiteri

Irene ROSSI

Tiziano Galbusera

Miranda Galbiati

Alessio cabello

Chiara Caspani

Cassago Brianza Il sindaco uscente Roberta Marabese di Cassago Ideale vedrà la fascia contesa sa Alessio Giussani di Tu Cassago

CASSAGO IDEALE

Marina Fumagalli

Ivan Pierfrancesco Latini

Stefano Morstabilini

Riccardo Silvestri

Eros Bonfanti

Martina Casati

Claudio Redaelli

Carlo Alberto Rovelli

Anna Giada Bonacina

Luigi D'Antuono

Mario Minella

Stefano lacovazzo

TU CASSAGO

Lorenzo Colzani

Elisa Casiraghi

Angelo Brenna

Elisabetta Comeglio

Maurizio Corbetta

Luca Ghezzi

Guglielmo Giussani

Mattia Origgi

Sergio Pini

Gaia Pirovano

Veronica Sala

Valentina Viganò

Cassina Valsassina Lista unica con in campo Michele Polvara di Impegno Comune Cassina V.na-Mezzacca

IMPEGNO COMUNE CASSINA

MEZZACCA

Silvana Canali

Claudio Depretis

Piero Baruffaldi

Cinzia Combi

Alessia Panzeri

Faustino Combi

Roberto Combi

Luigi Combi

Morgan Combi

Danila Finardi

Castello Brianza A sfidare il sindaco uscente Aldo Riva di Uniti per Castello sarà Marco Formenti di Risvegliamo Castello

RISVEGLIAMO CASTELLO

Luigi Seguenza

Eliana D'Agostino

Alessandro Bonanomi

Marco Bruno Filippo Slanzi

Gabriele Francesco Longo

Maria Teresa Gerosa

Stefano Simonetti

Justyn D'ippolito

Enton Kabashi

Roberto Cattaneo

UNITI PER CASTELLO

Massimo Riva

Elena Formenti

Jessica Farina

Alessandro Formenti

Mario Pirovano

Giuseppe Nani

Stefano Bonfanti

Laura Redaelli

Stefano Caspani

Salvatore Sandonato

Colle Brianza Insieme per Colle Noi con Vo schiera Tiziana Galbusera contro l'uscente Marco Manzoni di Colle è ascolti innovazione cultura

INSIEME PER COLLE

NOI CON VOI

Ettore Anghileri Ettore

Milena Colombo

Simone Orsanigo

Maurizio Perego

Massimo Pirola

Gerolamo Riva

Elio Sottocornola

Simone Spreafico

Elisabetta Tavola

Maria Tavola

COLLE È ASCOLTO

INNOVAZIONE CULTURA

Chiara Biffi

Mattina Bonanomi Deda

Luana Brivio

Gianpiero Galbusera

Francesca Manzoni

Massimiliano Panzeri

Simone Rigamonti

Claudio Scaccabarozzi

Paola Sottocornola

Tiziano Giuseppe Tentorio

Civate Lista unica con l'uscente Angelo Isella di Noi con voi

NOI CON VOI CIVATE

Simone Scola

Ilaria Rocco

Silvia Tantardini, Hermes Caimi

Emilio Fumagalli

Renato Canali

Emnesto Colombo

Davide Canali

Maurizio Bosso

Monica Castagna

Daniela Borraccetti

Veronica Zanotta

Cortenova Il sindaco uscente Sergio Galperti di Insieme per il futuro Cortenova se la vedrà con Giancarlo Benedetti Cortenova domani

INSIEME PER IL FUTURO

Enrico Bellano

Andrea Sante Benedetti

Antonia Benedetti

Claudia Castelli

Marco Ciresa

Serena Galperti

Elisa Lai

Andrea Mascheri

Gabriele Sala

Marco Selva

CORTENOVA DOMANI

Giselda Barina

Rudy Benedetti

Marina Binda

Lucrezia Denti

Andrea Fazzini

Marino Foschi

Cristina Malugani

Ivan Manzoni

Domizia Mornico

Costa Masnaga Balla da sola il sindaco uscente Sabina Panzeri di Al centro il cittadino

AL CENTRO IL CITTADINO

Andrea Molteni

Celestino Panzeri

Corinna Cereda

Cristian Pozzi

Elisa Vigano

Federica Cortesi

Marco Fumagall

Mirko Besana

Paolo Redaeli

Pinuccia Sola

Samuele Provano

Simone Casiraghi

Cremella Cristina Brusadelli Di Cremella Unita sfida Giorgio Meroni di Cremella rinasce

CREMELLA RINASCE

Anna Maria Roberta Cattaneo

Carlotta Carniti

Cristina Maria Beretta

Edoardo Cirillo

Marcello Zappa

Mattia Mazzoleni

Mauro Gerosa

Thea Erba

Tiziano Maggioni

CREMELLA UNITA

Margherita Panzeri

Chiara Panzeri

Nicolò Perego

Lorenzo Redaelli

Enrico Molteni

Fabio Camesasca

Alessandro Magni

Alessandro Proserpio

Valerio Rigamonti

Marco Testori

Dervio L'attuale primo cittadino Stefano Cassinelli di Dervio Viva se la vedrà con Luisa Ongaro Chiaramente Dervio

CHIARAMENTE DERVIO

Stefania Abbiati

Giovanna Acquistapace detta Giannina

Veronica Albarelli

Manuela Casola

Flavio Cipelli

Felice De Angelis

Luigi Giordano

Davide Mevi

Sara Pandiani

Michele Rusconi

DERVIO VIVA

Jacopo Tagliabue

Michael Bonazzola

Luca Mainoni

Gabriella Cargasacchi

Renza Nogara

Angelo Sandonini

Angelo Colombo

Anna Buzzella

Anna Pandiani

Angelo Cassinelli

Dolzago Il sindaco Paolo Lanfranchi di Impegno Comune per Dolzago ci riprova e se la vedrà con Luigi Aglioni di Lavorare per Dolzago

IMPEGNO DOLZAGO

Chiara Airoldi

Simone Baiu

Alessandro Corti

Luca De Capitani

Margherita Elgani

Stefano Mapelli

Silvia Molteni in Galbusera

Gabriella Pala in Sangiorgio

Roberta Palladino

Ilaria Porta in Pirovano

COMUNE PER LAVORARE X DOLZAGO

Alberto Gilardi

Augusto Nardelli

Gianluca Bennati

Giuseppe Alfio La Fauci

Massimo Schiavo

Maurizia Riservato

Sara Capra

Silvano Bertacchi

Dorio Massimo Vergani, sindaco uscente della lista Dorio Viviamolo 2.0 vedrà la fascia contesa da Andrea Bettega di Dorio Futura

DORIO VIVIAMOLO 2.0

Andrea Bettega

Giuseppina "Giusy" Lazzaroni

Matteo Bettega

Paolo Bettega

Fabrizio Bettega

Giovanni Carella

Claudio Tagliabue

Ettore Raimondi

Maria Luisa Vassallo

Milo Casati

DORIO FUTURA

Cristina Masanti

Dario Geronimi

Giampietro Tengattini

Matteo Bazzi

Massimo Orio

Simone Geronimi

Gabriella Bonacina

Giovanni Conca

Andrea Spavioli

Erve Il sindaco uscente Giancarlo Valsecchi di Progetto Erve verrà sfidato dal giovanissimo Simone Valsecchi di Erve Ideale

PROGETTO ERVE

Paolo Achille Pasquale Maria Crespi

Guido Angelo Bolis

Ilaria Carsana

Monica Cesana

Samuele Losa

Laura Pigazzini

Carlo Pizzagalli

Alessandro Valsecchi

Luca Valsecchi

Venanzio Valsecchi

ERVE IDEALE

Marco Malugani

Kevin Bolis

Flavio Valsecchi

Tarsilla Botti

Miriam Kiende

Gianfranco Prati

Gesuina Frassoni

Garbagnate Monastero Lista unica di Mauro Colombo di Tradizione e Futuro

TRADIZIONE E FUTURO

Ilaria Villa

Gigliola Bonacina

Santina Motta

Enrico Bonfanti

Gianmario Conti

Oscar Pozzi

Luca Sala

Barbara Fumagalli

Romilde Calare

Nicola Scigliano

Imbersago Fabio Vergani, sindaco uscente torna in campo con la lista Insieme per Imbersago e sfiderà Valter Cogliati di Imbersago per tutti

INSIEME PER IMBERSAGO

Elena Codara

Massimo Besana

Marco Brivio

Francesco Cagliani

Giovanni Ghislandi

Eleonora Lavelli

Marta Massironi

Lorenzo Meni

Alexandra Pedullà Panzeri

Carlo Perego

IMBERSAGO PER TUTTI

Dante Panzeri

Rita Testa

Andrea locco

Andrea Bassi

Marco Sangiorgio

Francesca Chiesa

Marco Zucchi

Sean Winkler

Daniela Fiocchi

Introbio Sfida tra l'uscente Adriano Stefano Airoldi per Val Biandino e Silvana Piazza di Viviamo Introbio

VAL BIANDINO

Silvia Artusi

Andrea Basile

Riccardo Benedetti

Fabio Brini

Antonella Invernizzi

Giuseppe Malugani Maroni

Piero Angelo Selva

Martina Sottile

Elio Spotti

Giordano Tagliaferri

VIVIAMO INTROBIO

Alice Rocca

Aldo Rupani

Daniela Valenzano

Gianluca Adamoli

Giorgio Crippa

Libero Tamagnini

Roberto Zani

Tiziano Ciresa

Krista Lorenci

Andrea Magni

Lierna L'attuale vicesindaco Simonetta Costantini di Noi per Lierna se la giocherà contro Paolo Molteni di Un futuro per Lierna

NOI PER LIERNA

Pasqualino Ongania

Michela Marcelli

Jacopo Gentilini

Matteo Sibilloni

Cristina Cresseri

Enrico Pasquin

Milos Panizza

Ornella Fagioli

Marisa Pensa

Samantha Vigano

UN FUTURO PER LIERNA

Edoardo Zucchi

Corrado Rumi

Favio Walter Cattaneo

Luca Lafranconi

Stefania Ceruti

Stefano Biella

Gianpietro Colombo

Domenico Scirano

Chiara Drogo

Davide Beretta

Lomagna Giuseppe Valentino di Uniti per Lomagna correrà contro il sindaco uscente Cristina Citterio

IMPEGNO CIVICO

Giacomo Arrigoni

Eugenio Brivio

Stefania Castura

Davide Corcione

Cristian Forte

Alessandra Gulino

Antonio Ivano Guarini

Lino Lalli

Barbara Paganoni

Lara Panariti

Jakob Panzer

Antonio Pomo

UNITI PER LOMAGNA

Gabriele Sala

Greta Pellino

Lorenzo Brambilla

Maurizio Comi

Margherita Vigorelli

Irio Tiezzi

Alessia Mapelli

Federico Paolo Manzoni

Elena Manzoni

Alberto Bonanomi

Antonello Valtolina

Mauro Sala

Malgrate Sfida a tre: in campo Aldo Maggi di Malgrate per Tutti, Marco Vassena di Insieme per Malgrate e Michele Peccati di Obiettivo Malgrate Più

MALGRATE PER TUTTI

Annamaria Amadei

Michele Ballabani

Cipriano Sarà

Chiara Frisco

Sergio Furia

Angelo Garavelli

Nicola Grassi

Paolo Maiellaro

Marco Rodolfo Marabese

Mattia Oreggia

Rossana Rauti

Flavio Vassena

INSIEME PER MALGRATE

Riccardo Aiello

Alberto Arosio

Luisa Colombo

Alessia Ferranti

Paolo Gilardoni

Massimiliano Giovari

Amelia Maggioni

Michele Molise

Giovanni Secreti

Lara Valenti

OBIETTIVO MALGRATE PIÙ

Francantonio Corti

Roberto Mulargia

Ivan Memê

Vincenzo Alessi

Massimo Alippi

Marco Anghileri

Ambrogina Maggi

Anna Malkova Magni

Carmine Nuccio De Lillo

Livia Sala

Elisabetta Sesana

Antonino Gallo

Margno Lista unica di Manuele Cattaneo di Lista civica Per Margno

LISTA CIVICA PER MARGNO

Ezio Bettega

Mirko Cecchetti

Valter Falcetti

Carlo Malugani

Monica Malugani

Rosaria Maria Malugani

Giampiero Manzoni

Giandomenico Pensotti

Luca Tagliaferri

Fabio Durante

Moggio Lista unica di Mariangela Colombo con Insieme per Moggio

INSIEME PER MOGGIO

Andrea Corti

Valentina Combi

Giovan Battista Vassena

Innocente Locatelli

Eleonora Cappello

Fabrizio Meles

Davide Combi

Mario Invernizzi

Pietro Invernizzi

Roberta Ganassa

Molteno Il sindaco Giuseppe Chiarella di Vivi Molteno verrà sfidato da Giovanni Galimberti Bene Comune

MOLTENO BENE COMUNE

Giorgio Binda

Alessandro Riva

Luca Emanuele Molteni detto Luca

Monica Marchesan

Marco Riva

Paolo Sirtori

Lisa Riva

Pietro Antonio Bracco detto Piero

Lina Naso

Domenico Magni

Alessio Corti

Dario Oldani

VIVIMOLTENO

Guido Anghileri

Veronica Rita Anzani

Wilson Balbiani

Andrea Bassani

Giancarlo Bosisio

Sara Brenna,

Marcello Casiraghi

Davide Conti

Giorgia Frigerio

Andrea Fumagalli

Merate Nella seconda città della provincia la sfida sarà a tre: in campo il primo cittadino uscente Massimo Panzeri di Prospettive per Merate contro Dario Perego di Noi Merate e Mattia Salvioni di Viviamo Merate

VIVIAMO MERATE

Alessandro Crippa

Chiara Consonni

Davide Bonfanti

Eleonora Gibertini

Ernesto Sellitto

Franco Paolo Tortorella

Gianpiero Airoldi

Lorenzo Ravasi

Chiara Consonni

Luigi Crippa detto Gigi

Marco Giumelli

Maria Silvia Sesana della Silvia

Mattia Muzio

Michele Magrin

Milva Caglio

Patrizia Riva

Valeria Marinari

NOI MERATE

Lorenzo Maria Cantù

Simona Capezzali

Cinzia Dadda

Antonella De Pasquale

Ombretta Fumagalli

Armando Giovanni Fusi

Federica Gargantini

Stefano Maffi

Franca Maggioni

Andrea Massironi

Paolo Angelo Omassi

Roberto Riva

Ambrogio Andrea Robbiani

Carlotta Sandrinelli

Giacomo Ventrice

Silvia Villa

PROSPETTIVE PER MERATE

Fiorenza Albani

Alessandro Dindi Albertini

Silvio Bergna

Alfredo Casaletto

Paolo Centemero

Milena Cogliati

Maurizio Dal Mas

Franco Lana

Norma Maggioni

Alessandra Panbianco

Paola Panzeri

Rosy Perotta

Nicola Piazza

Ruggero Riva

Fabio Tamandi

Alessandro Vanotti

Monte Marenzo Il sindaco Paola Colombo, in campo con la lista Per una comunità solidale verrà sfidata da Ivan Raveglia di Fratelli d’Italia

PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE

MONTE MARENZO

Christina Carenini

Jacopo Colombo

Simone Gambirasio

Samvele Lomboni

Savio Milani

Pasio Piazi

Micaela Rosa

Gabriella Secomandi

Franco Spreafico

Laca Tedoldi

VIVA MONTE MARENZO VIVA

Michele Genna

Marco Sangiorgio

Martina D'Angella

Elena Dello Russo

Guglielmo Mezzera

Andrea Bianco

Agron Xhaferri

Simone Fabrizio

Monticello La presidente della Provincia e sindaco Uscente Alessandra Hofmann della lista Rinnoviamo Monticello se la vedrà con Milena Mucci di Vivere Monticello

VIVERE MONTICELLO

John Ross Best

Sonny Fumagalli

Rossella Carlini

Aronne Colombo

Giovanna Verratti detta Katia

Mattia Lanzarone

Rebecca Svanera

Simone Petruccelli

Rita Villanova

Michele Scapolo

Isabella Gallina

Matteo Mario Frasson

RINNOVIAMO MONTICELLO

Marco Pirovano

Davide Gatti

Marco Scaccabarozzi

Mario Gatti

Maria Teresa Colombo

Patrizia Seghezzi

Francesca Vigano

Sergio Crippa

Roberto De Simone

Fabiano Pozzi

Oggiono Chiara Narciso, sindaco uscente di Insieme per Oggiono se la vedrà con Alessandro Negri, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia candidato con la lista Alessandro Negri sindaco

INSIEME PER OGGIONO

Filippo Bugiada

Claudio Castelli

Giovanni Corti detto Giando

Ilaria Dolfini

Valeria Frigerio

Laura Montanelli

Silvia Monti

Marcello Muscariello

Michele Negri

Roberta Perego

Matteo Pirola

Fabrizio Redaelli detto Faber

ALESSANDRO NEGRI SINDACO

Debora Acerbi

Moreno Andreotti

Davide Bergna

Monica Bonfanti

Giuseppe Colombo

Laura Commodo

Chiara Corti

Michele Erba

Gabriele Fusca

Angelo Onesti

Giancarlo Rusconi

Nadia Teruzzi

Osnago Sfida a due tra Felice Rocca di Progetto Osnago e Marco Riva di Orgoglio Osnago

PROGETTO OSNAGO

Maria Grazia Caglio

Davide Castellazzi

Federico Dusi

Francesco Cattaneo

Graziella Banfi

Guido Raos

Giovanni De Palma

Maria Corti

Ernesto Sirtori

Beatrice Maruccelli

Alessandra Grasso

Norberto Ambrosiano

ORGOGLIO OSNAGO

Fabio Nicoli

Liliana Enrica Gaviraghi

Emilio Maria Mandelli

Caudia Trotta

Vittorio Bonanomi

Cinzia Carrozzini

Angelo Augusto Gianpiero Bernini

Ruggero Ripamonti

Carlo Savino

Emanuela Corneo

Luigi Mauri

Giuseppe Condo

Paderno d'Adda Lista unica per Gianpaolo Torchio di Vivere la piazza

VIVERE LA PIAZZA

Antonio Besana

Alessandro Biffi

Marina Bozzetti

Ginevra Brunner

Barbara Canziani

Valentino Casiraghi

Elvira Cinicola

Filippo Fazio

Giorgio Mazzola

Carmelo Mulè

Barbara Riva

Claudio Stella

Pagnona Martino Colombo corre in solitaria con la lista Per Pagnona

PER PAGNONA

Loris Buttera

Elio Pasetti

Ivana Rota

Chiara Rusconi

Amos Tagliaferri

Enrico Tagliaferri

Gian Maria Tagliaferri

Mara Tagliaferri

Modesto Tagliaferri

Severa Tagliaferri

Parlasco Dino Pomi di Parlasco nel Cuore sfida Enrico Bianchini Uniti per Parlasco

PARLASCO NEL CUORE

Adalberto Brivio

Claudio Busi

Manlio Busi

Mattia Busi

Renato Busi

Cristina Elia

Marco Manzoni

Moris Manzoni

Umberto Manzoni

UNITI PER PARLASCO

Antonia Soggetti

Loredana Manzoni

Anastasia Tantardini

Luca Agostino

Ettore Scarsi

Adelio Manzoni

Enrico Pensa

Monica Mincao

Daniel Denti

Renato Pensa

Pasturo L'attuale sindaco Pierluigi Artana, in campo con la lista Competenza e Rinnovamento se la giocherà con l'ex sindaco Guido Agostoni candidato con Noi per Pasturo e Baiedo

NOI PER PASTURO E BAIEDO

Luisella Galbani

Sara Manzoni

Daniele Enrico Maroni

Massimo Orlandi

Antonio Giorgio Pigazzi

Nadia Marta Prandi

Carmen Ravasio

Daniele Spreafico

Cristian Tognon

Marco Tricella

COMPETENZA E

RINNOVAMENTO

Erika Arrigoni

Federico Invernizzi

Massimiliano Orlandi

Alex Arrigoni

Silvio Mazzoleni

Samantha Dalzovo

Davide Invernizzi

Dario Aliprandi

Matteo Besana

Matteo Arrigoni

Primaluna La sfida sarà tra il primo cittadino uscente Mauro Artusi, in campo con per Insieme Per Primaluna e Walter Melesi di Avanti insieme Primaluna

INSIEME PER PRIMALUNA

Michela Prandi

Davide Artusi

Daniele Arrigoni Anesetti

Elisa Melesi

Silvia Melesi

Claudia Paroli

Erino Delpini

Cristina Viviani

Santi Acquistapace

AVANTI INSIEME

Christopher Anelli Manzoni

Gianluca Buzzoni detto Paki

Igor Fazzini

Sara Maria Vittoria Invernizzi

Roberta Paroli

Riccardo Pasquini

Serena Piloni

Sonia Rita Tantardini

Rogeno La fascia di primo cittadino sarà contesa tra Matteo Redaelli di Impegno Comune e Patrizia Perissinotto di Uniti Per Tutti

UNITIXTUTTI

Gianpaolo Bonfanti

Gianpaolo Bosisio

Laura Cattaneo

Fulvia Colombo

Daniela Donghi

Elena Maria Gerosa

Cristina Mauri

Antonio Rigamonti

Anna Tanisi

Paolo Turati

Roberta Vaghi

Eugenio Viganò

IMPEGNO COMUNE

Mirko Anzani

Monica Beretta

Riccardo Capiaghi

Davide Conti

Andrea Dominici

Cesare Gerosa

Alessandro Morello

Giancarla Pedrali

Massimo Petrollini

Alessandro Redaelli

Giovanni Rossin

Isabella Viganò

Sirone Lista unica di Emanuele De Capitani con Uniti per Sirone

UNITI PER SIRONE

Irma Lorella Rottoli

Antonio Redaelli

Tiziana Pelucchi

Matteo Canali

Valentina Pozzi

Dario Corti

Elisa Cesana

Fabrizio Riva

Ernesto Vigand

Bruno Castoldi

Suello Giacomo Angelo Valsecchi di In Campo per Suello se la vedrà con Giovanni Galli di Crescere insieme verso il futuro

IN CAMPO PER SUELLO

Raffaele Brambilla

Mirella Castagna

Egidio Attilio Galli

Maurizio Gusmeroli

Luca Rigamonti

Debora Stefanoni

Clara Valsecchi

Elisa Valsecchi

Massimo Giuseppe Valsecchi

Stefania Valsecchi

CRESCERE INSIEME

VERSO IL FUTURO

Giuseppe Mauri

Nicolò Sangiorgio

Camilla Barbieri

Claudio Frigerio

Michela Galbusera

Renato Galli

Eleonora Galli

Alessio Lamonaca

Paolo Cardoni

Taceno lista unica di Alberto Nogara con Insieme per Taceno

INSIEME PER TACENO

Roberto Ciresa

Duilio Fondra

Gimmi Muttoni

Alessandro Pilia

Francesco Sangiovanni

Domenico Sirtori

Luciano Tagliaferri

Antonela Alexandra

Zambrano Coello

Augusta Aldê

Roberto Russo

Valgreghentino A sfidare il sindaco uscente Matteo Colombo, candidato con Rinnovamento e Partecipazione, sarà Giuseppe Bonacina di Progetto Futuro

RINNOVAMENTO E

PARTECIPAZIONE

Albino Bassani

Dario Bonacina

Federico Bonacina

Marco D'Angelo

Massimo Dell'Oro

Sara Donadoni

Barbara Fumagalli

Giovanni Lambrughi

Loretta Mapelli

Francesca Panzeri

Chiara Oliveto

Stefania Todeschini

PROGETTO FUTURO

Annaclara Bassani

Andrea Bianco

Moreno Biffi

Serena Casale

Ivano Corti

Massimo De Franco

Angelo De Vito

Cristiano Pela

Raffaele Pera

Gabriele Perego

Stefano Simonetti

Stefania Tita

Valmadrera Sfida a due tra Cesare Colombo di Progetto Valmadrera e Alessandro Leidi di Ascolto Valmadrera

ASCOLTO VALMADRERA

Mauro Dell'Oro

Elio Bartesaghi

Luca Boscolo

Cristina Colombo

Manuel Corti

Giulio Gerosa

Veronica Insalaco

Alberto Locatelli

Simona Marelli

Paolo Micheli Gritti

Marco Pozzi

Mirella Pungitore

Donatella Scaravilli

Alberto Vassena

Guido Villa

Ornella Villa

PROGETTO VALMADRERA

Francesco Barbuto

Rita Bosisio

Raffaella Brioni

Marcello Butti

Eugenio Carnazza

Piera Crippa

Martina Dell'Oro

Riccardo Isacchi

Francesca Leto

Michele Magni

Massimo Manzoni

Domenico Mazzitelli

Giulio Oreggia

Flavio Passerini

Fiorenza Pelucchi

Elisabetta Sala

Vercurago Se la giocano Carlo Malugani, in campo con Vercurago Ideale e Roberto Maggi di Insieme per Vercurago

VERCURAGO IDEALE

Gioachino Riva

Raffaele Pascuzzi

Giancario Bonfanti

Silvia Gaia Corsetti

Emanuela Dalle Vedove

Thomas Moreno Di Giusto

Martina Gatti

Abdoulaye Sawadogo

Aeron Xhaferi

Dario Zangani

INSIEME PER VERCURAGO

Clara Angioletti

Paolo Baio

Alberto Bonacina

Leonardo Delledonne

Francesca Girotti

Carlo Greppi

Michele Meoli

Gaia Papini

Federico Radaelli

Paola Riva

Verderio Sfida a tre tra Francesco Manfredi di Cambia Verderio, Danilo Villa di Siamo Verderio e Emanuele Greco di Progetto Verderio

PROGETTO VERDERIO

Fabio Scivoli

Santina Folisi

Giorgio Frosio

Rocco Elia Campanozzi

Manuel Giannantoni

Cristina Bonardi

Rossella Parolini

Silvano Ristallo

Annamaria Venuti

Giuseppe Moretti

Omar Maiorana

SIAMO VERDERIO

Sergio Andreotti

Sara Anghileri

Natalia Burbello

Giuliano Cattaneo

Ezio Colnaghi

Iris Corberi

Francesco Falsetto

Rosario lorio

Andrea Pirovano

Giovanna Riva

Margherita Sala

Samuele Villa

CAMBIA VERDERIO

Marco Benedetti

Caterina Viani

Valeria Quinterio

Diego Panzeri

Tommaso Riva

Giancarlo Di Toma

Marco Brivio

Alberto Galbusera

Cinzia Casu

Fabio Giovanni Camporese

Anna Laura Pezzolla

Stefano Pirovano