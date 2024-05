Sono quattro i lecchesi in corsa per un posto a Bruxelles, ovvero i candidati alle elezioni europee in programma per l'8 e il 9 giugno 2024. L'ufficialità è arrivata oggi dopo che alle 20 di ieri, mercoledì 1 maggio 2024, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste. Liste che non contengono grandi sorprese rispetto alla vigilia. Ci sono molti leader di partito, personaggi discussi (e che hanno fatto discutere come il generale Vannacci) e volti noti della politica.

Elezioni europee: quattro lecchesi in corsa per Bruxelles

Veniamo quindi ai lecchesi che sono candidati lecchesi in orsa nella Circoscrizione Nord Ovest. Si tratta di Pietro Fiocchi, di Fratelli d'Italia, Paola Giudiceandrea in campo con il Partito democratico, Elena Calogero candidata del Movimento cinque Stelle e Luca Perego per la lista Stati Uniti d’Europa.

Fiocchi, classe 1964, europarlamentare uscente (l'unico lecchese ad oggi seduto a Bruxelles ) punta alla riconferma Nel 2019 Fiocchi, forte delle oltre 9000 preferenze ottenute era risultato il terzo più votato nella circoscrizione dietro a Giorgia Meloni e a Carlo Fidanza. FdI aveva conquistato due seggi e il passo indietro della Meloni aveva consentito al lecchese di staccare un pass per il Parlamento europeo.

Fratello di Stefano Fiocchi della Fiocchi Munizioni al parlamento europeo è stato membro della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Fervente difensore del mondo della caccia è stato spesso al centro di polemiche per i suoi manifesti elettorali con armi e munizioni (l'ultima proprio di questi giorni). Recentemente è stato anche coinvolto nella maxi inchiesta sul dossieraggio. Il suo nome infatti è risultato inserito nell'elenco dei politici spiati.

Giudiceandrea, classe 1978, giornalista, nel 202o, era stata candidata alle amministrative di Lecco con La sinistra Cambia Lecco ed era tra i giovani che avevano curato la campagna elettorale del sindaco Mauro Gattinoni.

Nel 2023 è stata eletta nella direzione cittadina del Partito democratico

Calogero, classe 1965 e casa a Merate, è presidente del Comitato Civico Ambiente e del Comitato Attuare la Costituzione ed tra i principali portavoce dei grillini nel Meratese.

Ha presentato la propria autocandidatura a quelle che sono una sorta di primarie interne al partito. Calogero, che sposò la causa grillina nel 2013, dopo essere stata ammessa al secondo turno di votazione previsto dal sistema di scelta dei candidati alle Europee, si è conquistata la decima posizione, su 20 candidati totali.

Il lecchese Perego, classe 1982, dal 2009 al 2014 è stato autore, conduttore e produttore di una serie di trasmissioni e speciali per Radio Radicale.

Già portavoce regionale di +Europa e coordinatore di +Europa Lario, è stato candidato con Appello per Lecco alle elezioni comunali a Lecco del settembre del 2020. Nel 2022 è stato candidato con il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) per la Camera dei Deputati.