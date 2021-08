3 e 4 ottobre: la data delle prossime elezioni amministrative è ufficiale. Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha infatti adottato il decreto che fissa "l'election day". 21 comuni lecchesi al voto per rinnovare sindaci e Consiglio comunale e la campagna elettorale, un po' ovunque, si è già messa in moto.

21 comuni lecchesi al voto il 3 e 4 ottobre: le sfide tra riconferme e new entry

A Galbiate, al voto dopo il commissariamento dell'Amministrazione guidata Pierluigi Montanelli la sfida sarà a tre: in campo ancora Montanelli che se la giocherà contro Angelo Agostani di Prima Galbiate e Attilio Tentori di Galbiate riparte.

A Olginate Marco Passoni si ricandida e nei giorni scorsi ha presentato squadra e simbolo. A sfidarlo sarà Riccardo De Capitani di Olginate Si Cambia. Sempre nella zona dell'Olginatese al voto anche Garlate, dove l sindaco Giuseppe Conti cerca la riconferma e Pescate dove i sindaco sceriffo Dante De Capitani vuole il tris, ma sulla sua strada troverà Enrico Valsecchi, primo cittadino per 10 anni

Il voto sul Lago e in Balle

Passando alla zona del Lago è certa la ricandidatura del sindaco di Bellano Antonio Rusconi che correrà contro Andrea Nogara di Progetto Comune. A Colico la sfida sarà il sindaco uscente Monica Gilardi e Raffaele Grega, già primo cittadino tra il 2011 e il 2016.

A Perledo, Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e membro del Comitato scientifico, non ha escluso la possibilità (anzi!) di ricandidarsi. Diversi i Comuni al voto in Valle e tra questi il più piccolo Morterone attualmente guidato da Antonella Invernizzi.

Brianza

In Brianza più grande al voto in questa tornata sarà Barzanò e l'eredità del sindaco uscente Giancarlo Aldeghi sarà raccolta da Gualtiero Walter Chiricò che ha annunciato la propria candidatura. Il centro-destra farà una lista, sono in corso in questi giorni gli incontri per allestirla.

A Brivio il sindaco uscente Federico Airoldi ha già sciolto le riserve, così come quello di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla. Tutto tace sul fronte delle attuali minoranze: a Brivio la Lega dovrebbe contrapporre una lista, a Santa Maria Hoè non sembra esserci fermento.

Interessante la sfida a Montevecchia, dove Franco Carminati non si ricandiderà a sindaco nonostante abbia svolto un solo mandato. La maggioranza uscente candida Carmela Palella, da tempo l'ex presidente della Pro Loco Ivan Pendeggia ha rotto gli indugi e annunciato la sua lista civica. All'orizzonte si profilano però una terza lista capeggiata dal consigliere Marco Panzeri e addirittura una possibile quarta compagine.

A Viganò ufficiale la ricandidatura di Fabio Bertarini: non ci sarà però il vicesindaco Stefano Fumagalli, che ha deciso di compiere un passo indietro. Difficilissimo che la Lega possa correre con una lista, probabile invece che come cinque anni fa i "civici" oggi capeggiati da Daniele Valtolina decidano di dare vita a una lista.

Non potranno ricandidarsi Giovanna De Capitani a Cernusco (il centro-sinistra non ha ancora il candidato, il centro-destra dovrebbe puntare su Gennaro Toto), Claudio Usuelli a Nibionno (la Giunta si è spaccata e si sfideranno in due liste contrapposte gli assessori Laura Puttini e Roberto Gemetto, il centro-sinistra dovrebbe poi correre con una sua lista) e Davide Maggioni a Sirtori (al terzo mandato, potrebbe candidarsi l'attuale vice ed ex sindaco Paolo Negri).

Stessa sorte toccherà ai sindaci dei paesi dell'Isola: Carla Rocca di Solza e Luisa Fontana di Medolago, paesi sotto i 3mila abitanti, concluderanno il terzo mandato e non potranno dunque correre nuovamente come candidati sindaco.

