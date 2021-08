Non solo il Lario a Como e il lago di Annone a Suello: a causa del maltempo è esondato il fiume Adda ad Airuno.

LEGGI ANCHE

Esonda il lago di Annone: chiusa la Statale. Fuori anche il Lario a Como

Dopo la paura allarme diga cessato: rientrati gli oltre 100 sfollati

Bellano-Taceno totalmente chiusa al transito dopo la frana

Frana a Ballabio: interrotto il servizio idrico

Esondato il fiume Adda ad Airuno

A causa delle forti piogge cadute questa notte il livello del fiume si è alzato tanto fino a fuoriuscire dagli argini. Fortunatamente, come dimostrano le immagini scattate questa mattina, non si segnalano particolari criticità, se non l'allagamento del parco giochi situato a ridosso dell'Alzaia.

Le previsioni meteo

Cosa ci riserverà ora il meteo? Secondo Arpa Lombardia "L’asse della saccatura atlantica che ieri ha interessato la regione oggi ruota verso i Balcani instaurando così flussi settentrionali generalmente asciutti: rapido miglioramento delle condizioni almeno sino a venerdì con tempo stabile e ampiamente soleggiato. Sabato e domenica una nuova perturbazione atlantica, in approfondimento sull'Europa Occidentale, apporterà condizioni più instabili e nuove precipitazioni potenzialmente intense, in particolare sui rilievi settentrionali. Condizioni via via più stabili da inizio settimana prossima."

PREVISIONE PER giovedì 5 agosto 2021

Stato del cielo: nelle prime ore nubi compatte sui settori alpini e prealpini orientali, nuvolosità irregolare altrove; ampie schiarite durante la notte a partire da ovest fino a poco nuvoloso o sereno in mattinata, ma con passaggi di velature. Nuvolosità un po' più spessa sui rilievi centro-orientali nel pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte deboli o localmente moderate sui settori alpini e prealpini centro-orientali, deboli e in rapido esaurimento su zone occidentali; dal primo mattino fenomeni assenti; possibile qualche piovasco al pomeriggio sui rilievi settentrionali.

Temperature: in pianura massime tra 26 e 30 °C.

Zero termico: tra 3400 e 3800 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali al mattino, più variabili e in attenuazione dal tardo pomeriggio; in montagna deboli da nord, localmente forti sui rilievi di confine; meridionali su Appennino.

PREVISIONE PER venerdì 6 agosto 2021

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con qualche passaggio di velature e qualche addensamento pomeridiano sui rilevi settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo qualche occasionale debole piovasco pomeridiano sui rilievi settentrionali.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 17 e 19 °C, massime tra 27 e 30 °C.

Zero termico: in aumento ad oltre 4000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili con qualche locale rinforzo sulla Bassa Pianura; in montagna deboli meridionali con qualche locale rinforzo.