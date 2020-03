Coronavirus: Poste e Agenzia delle entrate chiuse per quarantena

Doppia chiusura oggi, martedì 10 marzo 2020 a Merate: serrate, a causa del Coronavirus, sia le poste di via Rondinella che la sede dell’Agenzia delle Entrate di via De Gasperi.

LEGGI ANCHE Coronavirus: morto in ospedale un cittadino di Galbiate

Coronavirus: contagiato un dipendente delle Poste

Serrande abbassate per l’inter giornata di oggi nell’ufficio postale di Merate dove è stato registrato un caso di positività da Covid-19. Come già accaduto per il caso di via Dante a Lecco (dove si era registrato il secondo contagio ufficiale da Coronavirus nella provincia di Lecco) , la società ha disposto la messa in quarantena di tutti i colleghi della persona contagiata e la temporanea chiusura al pubblico per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti che sono già state effettuate nella mattinata di oggi. Poste Italiane ha fatto sapere che l’ufficio riaprirà nella mattinata di domani, con nuovo personale, mentre domani pomeriggio l’accesso non sarà consentito.

“Stop” anche alla Agenzia delle Entrate

Medesima situazione, per altro resa “palese” da eloquenti cartelli, anche nella sede meratese della Agenzia delle entrate. Porta chiusa e dipendenti in quarantena preventiva, ovvero in isolamento casalingo. In questo caso, al momento, non è nota una data ufficiale per la riapertura agli utenti.

Di fatto l’operatività della sede era già stata ridotta per le misure di Contenimento del Coronavirus con la chiusura al pubblico nelle ore pomeridiane per tutto il periodo di emergenza lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30 (orario continuato)

LEGGI ANCHE

Coronavirus: nuovi contagi a Sirtori, Valmadrera e Lomagna

Morto anziano valsassinese ricoverato al Manzoni

Un caso a Mandello. Secondo tampone positivo a Civate

Coronavirus: casi di positività anche a La Valletta Brianza e Bulciago

Giovane ballabiese risultato positivo al Covid-19