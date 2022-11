Tutti pazzi per i mercatini di Natale? Ecco le prime proposte in provincia di Lecco

Tutti pazzi per i Mercatini di Natale? Sì ma dove? Sono davvero tante le proposte a Lecco e non solo: eccone alcune davvero interessanti in programma, in alcuni casi, già a partire già da questo fine settimana. Se avete segnalazioni di altri mercatini sul territorio scriveteci all'indirizzo redazione@primalecco.it o mandateci un messaggio su whatsapp al numero 350 137 4198.

Lecco

A Lecco a partire dal 26 novembre, in contemporanea con l'accensione delle video proiezioni e l'apertura della pista di pattinaggio verrà inaugurata anche la Speciale “Area Family”: per piccoli e grandi, la Casa nel bosco in piazza Cermenati e il Family Village alla Piccola (in via Amendola 49) . Il mercatino villaggio di Natale in fatti quest'anno sarà nella nuova area.

Mercatini di Natale a Valgreghentino

La Pro Loco di Valgreghentino, in collaborazione con il Comune e le altre associazioni del paese, organizza per domenica 4 dicembre il "Villaggio di Natale": un momento di festa in occasione del Natale, che prevederà un mercatino natalizio presso il parcheggio del Polo Scolastico di Valgreghentino e tante attività per grandi e piccini!

Sei un HOBBISTA o un ESPOSITORE e vorresti partecipare?

Contatta via mail la Pro Loco (prolocovalgre@gmail.com) o Francesca (3403254007) per informazioni e dettagli!

Mercatini di Natale Molteno

L’Amministrazione Comunale di Molteno organizza, per domenica 4 dicembre 2022, la manifestazione “Natale in centro”, presso Piazza Risorgimento e Via Roma, dalle 8.30 alle 17.30

I commercianti, gli hobbisti e le associazioni che intendessero partecipare all’edizione 2022 possono inoltrare la domanda all’indirizzo: vigilanza@comune.molteno.lc.it indicando come oggetto “MERCATINI NATALIZI 2022”.

Mercatini di Natale ad Airuno

La Pro Loco Airuno, promuove il ”Mercatino di Natale”, che si svolgerà nell’intera giornata di Domenica11 dicembre 2022 lungo le vie del paese, a partire dalle 8 alle 18 Per questo evento la Pro Loco cerca espositori, ambulanti, hobbisti, creativi, artisti, collezionisti e venditori di oggetti usati e di antiquariato, prodotti etnici, prodotti tipici regionali enogastronomici (anche da tutta Italia), artigiani del legno, ferro, vetro, ceramiche ecc. ecc., bancarelle di dolciumi tipici. La Pro Loco inoltre esprime il desiderio che gli articoli esposti siano di produzione artigianale, possibilmente ad opera dell’espositore stesso, o quantomeno non di produzione industriale. La giornata sarà ricca di eventi culturali, ludici e musicali, promossi dalle varie Associazioni del paese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Sarà inoltre presente un servizio bar e ristoro. Per info e richiesta di iscrizione infomercairuno@gmail.com