Puntuale, come ogni anno, è arrivata la calssifica delle migliori scuole superiori del Paese e anche i genitori lecchesi si sono "tuffati" nell'edizione 2023/24 di Eduscopio, la ricerca della Fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma che è stata resa nota oggi, mercoledì 22 novembre 2023. L'obiettivo di mamme e papà lecchesi? Trovare l'istituto "più performante" dove iscrivere i propri figli. Noi ve lo spoleriamo subito: l'Agnesi di Merate, il liceo scientifico di via dei Lodovichi 10, spodesta tutti.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, come ogni anno per analizzare i risultati delle scuole lecchesi abbiamo scelto il raggio più ampio, partendo la Lecco, “sforando” quindi anche nel Monzese, nella Bergamasca e anche nel Comasco.

Le migliori scuole superiori lecchesi? L'Agnesi spodesta tutti

Per quanto riguarda il nostro territorio la migliore scuola, ovvero quella con l'indice FGA più alto è l'Agensi di Merate che che sopravanza rispetto a tutti gli altri istituiti superando il Rota che lo scorso anno aveva ottenuto il primato a discapito del Bachelet di Oggiono.

Veniamo ora alle classifiche di categoria

LICEO CLASSICO

Anche quest’anno il liceo Manzoni resta in vetta alla classifica anche se con un indice FGA (che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi - percentuale di crediti universitari ottenuti - e la qualità negli apprendimenti universitari ovvero media dei voti agli esami) in continuo calo rispetto al passato: oggi è 77.87, lo scorso anno 84.67, lo scorso anno mentre l'anno precedente ancora era 89.01 su 100.

SCIENTIFICO

Rivoluzione in questo indirizzo di studi: a balzare in testa è l'Agnesi di Merate seguito dal Rota di Calolzio (che lo scorso anno era primo nella classifica di "categoria" e pure in quella generale). Sparisce dalla top ten il Bachelet di Oggiono che lo due anni fa veva fatto segnare un vero e proprio exploit come miglior scuola della provincia di Lecco in assoluto.

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

In questa categoria torna a dominare il Bachelet di Oggiono, seguito dal Grassi di Lecco che lo scorso anno aveva invece primeggiato

SCIENZE UMANE

Bella conferma per il Greppi di Monticello Brianza che precede il Bertacchi di Lecco: situazione fotocopia rispetto allo scorso anno

SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE

Per il secondo anno consecutivo il Greppi domina questa categoria.

LINGUISTICO

Greppi di Monticello, come l'anno scorso leader anche nel campo delle lingue seguito, ancora una volta, dal Bachelet di Oggiono. Solo 11esimo il Manzoni di Lecco.

ARTISTICO

Per i diplomati dei Licei Artistici la ricerca si basa esclusivamente solo dei dati sui percorsi universitari. Non sono disponibili i dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti. Il Medardo Rosso resta la migliore scuola ma il suo indice passa in un anno da 69.14 a 62.93

TECNICO ECONOMICO

Si conferma in testa alla classifica anche nel 2023/2024 il Viganò di Merate

TECNICO TECNOLOGICO

Il Greppi si confema anche quest'anno una scuola eccellente, la migliore nel raggio di 30 km da Lecco, nel settore della tecnologia.

Il mondo del lavoro

Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati: scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Le migliori scuole d'Italia

La migliore scuola d'Italia è il liceo scientifico delle scienze applicate — con l'informatica al posto del latino - Nervi-Ferrari di Morbegno in provincia di Sondrio. Il liceo classico Girolamo Bagatta di Desenzano del Garda, con più di due secoli di storia, si impone come il migliore in Italia. Fra gli istituti scientifici spicca l’Ettore Majorana di Capannori, Lucca,

Le migliori scuole lecchesi: il confronto con gli anni passati

La classifica 2017

La classifica 2018

La classifica 2019

La classifica 2020

La classifica 2021

La classifica 2022

Clicca qui per tutti i dati di Eduscopio.it