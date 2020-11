Le migliori scuole a Lecco e in Brianza: la classifica 2020

Quali sono le migliori scuole a Lecco e in Brianza? La risposta, relativamente agli istituti superiori che in questo momento stanno effettuando la didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid, come ogni anno arriva dalla ricerca commissionata dalla Fondazione Agnelli. E’ infatti accessibile da oggi, giovedì 12 novembre 2020 la nuova edizione 2020 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate. Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Le migliori scuole a Lecco e in Brianza

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole lecchesi abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nel Monzese, nella Bergamasca e anche nel Comasco.

Veniamo quindi al nostro territorio

Liceo Classico

Anche quest’anno il liceo Manzoni, che prima dell’attivazione della dad si era trasferito nelle palazzine prefabbricate situate dietro agli istituti Bertacchi e Bovara, si conferma una assoluta eccellenza con un indice FGA (che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi – percentuale di crediti universitari ottenuti – e la qualità negli apprendimenti universitari ovvero media dei voti agli esami) in linea con quello dello scorso anno (92.03 su 100 mentre nel 2019 era 92,37). Il Manzoni è ancora una volta la miglior scuola della Provincia.

Scientifico

E’ cresciuto nel ranking il Gb Grassi di Lecco che ha guadagnato circa un punto nell’indice Fga. Il liceo lecchese è “tallonato” dal Bachelet di Oggiono e dall’Agnesi di Merate. Quest’ultimo ha fatto un “salto” in avanti di ben 5 punti.

Scientifico scienze applicate

Il Badoni di Lecco svetta nella classifica delle scienze applicate ma perde quasi sei punti rispetto al 2019. Entra in classifica (l’anno scorso non c’era selezionando il raggio di azione di 30 km da Lecco) l’Agnesi di Merate.

Scienze umane

Nel 2020, in questo indirizzo, il Greppi di Monticello supera il Bertacchi del capoluogo.

Scienze Umane – Economico sociale

Linguistico

Greppi di monticello leader anche nel campo delle lingue. L’istituto conferma il risultato dello scorso anno.

Artistico

Per i diplomati dei Licei Artistici la ricerca si basa esclusivamente solo dei dati sui percorsi universitari. Non sono disponibili i dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.

Migliora di un punto il Medardo Rosso di Lecco.

Tecnico economico

Il Viganò Di Merate si conferma il miglior istituto della provincia di questo indirizzo. Perdono posizioni, rispetto allo scorso anno il Bachelet di Oggiono e il Rota di Calolzio. Se si guarda invece all’indice di occupazione dei diplomati in cima alla lista troviamo proprio il Rota.

Tecnico – Tecnologico

Come si evince dalla tabella sotto il Badoni si conferma una scuola con un alto punteggio se si guarda l’indice di occupazioni dei ragazzi che lì si diplomano.

Professionale – Servizi

Per il numero di occupati post diploma la miglior scuola lecchese, sebbene superata da molti altri istituti nel raggio di 30 km è il Fumagalli di Casatenovo. Lo scorso anno era il Bertacchi di Lecco.

Professionale – Industria e Artigianato

Anche nel 2020 il Fiocchi di Lecco la best school per numero di occupati post diploma in questo indirizzo di studi.

