Le migliori scuole superiori lecchesi? Ecco la classifica. Il Manzoni cede lo scettro al Bachelet

Eduscopio 2021

Primeggia il liceo oggionese: ecco tutte le classifiche indirizzo per indirizzo

Quali sono le migliori scuole superiori lecchesi? La risposta è arrivata oggi, giovedì 11 novembre 2021 con la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Per quanto riguarda il nostro territorio, dopo anni di dominio del liceo Manzoni di Lecco, quest'anno ad aggiudicarsi il titolo di migliore istituto è il Bachelet di Oggiono.

Il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto

«Il periodo della pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti. Lo diciamo ogni anno: senza voler essere l’unica risorsa né poterci dire in assoluto quale sia l’istituto migliore di una regione o addirittura del Paese, il portale può aiutare ogni studente e la sua famiglia a fare una buona scelta nel territorio di residenza».

Come si valutano le scuole

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole lecchesi abbiamo scelto il raggio più ampio, partendo la Lecco, “sforando” quindi anche nel Monzese, nella Bergamasca e anche nel Comasco.

Veniamo quindi al nostro territorio

Le migliori scuole superiori lecchesi rispetto alla preparazione universitaria

Liceo Classico

Anche quest’anno il liceo Manzoni e al top anche se con un indice FGA (che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi - percentuale di crediti universitari ottenuti - e la qualità negli apprendimenti universitari ovvero media dei voti agli esami) in calo rispetto al 2020 ( 89.01 mentre nel 2019 era 92.03 su 100). Il Manzoni quest'anno però non risulta essere la miglior scuola della provincia di Lecco. Lo scettro è passato al Bachelet di Oggiono.

Scientifico

Il Liceo Gb Grassi di Lecco è stato dal Bachelet di Oggiono che come detto è la scuola della provincia di Lecco con l'indice Fga più alto ovvero 92.81 mentre lo scorso anno era 89.93. Terzo posto provinciale come lo scorso anno (ma uno in più in classifica ) per l'Agnesi di Merate

Scientifico scienze applicate

Il Badoni di Lecco, che l'anno scorso svettava nella classifica delle scienze applicate è fanalino di coda mentre anche in questo campo eccelle il Bachelt di Oggiono a livello provinciale.

Scienze umane

Il Greppi di Monticello, bel settore scienze umane, si conferma la migliore scola del territorio seguito dal Rota di Calolzio e dal Bertacchi del capoluogo.

Scienze Umane – Economico sociale

Ottima performance del Greppi anche in campo economico ma il primato provinciale spetta al Bertacchi di Lecco.

Linguistico

Come lo scorso anno e anche come nel 2019 il Greppi è leader anche nel campo delle lingue.

Artistico

Per i diplomati dei Licei Artistici la ricerca si basa esclusivamente solo dei dati sui percorsi universitari. Non sono disponibili i dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.

Tecnico economico

Il Viganò Di Merate nel 2021 resta il miglior istituto della provincia di questo indirizzo.

Tecnico - Tecnologico

Ancora una ottima prestazione del Greppi nel settore della tecnologia.

Il mondo del lavoro

Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati: scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.

