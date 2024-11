Andare all'università o trovare subito lavoro: ecco le migliori scuole lecchesi secondo l'ormai famosa e attesa classifica di Eduscopio commissionata dalla fondazione Agnelli . L'edizione 2024 è on line da oggi, giovedì 21 novembre 2024 e certifica che, per il secondo anno, la miglior scuola della provincia di Lecco è l'Agnesi di Merate.

Le migliori scuole superiori lecchesi? Resta in testa l'Agnesi

Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 3 milioni di utenti che hanno a oggi visitato il portale, con 14,7 milioni di pagine consultate. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato dal ricercatore Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21) in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

"Questa edizione di Eduscopio presenta due novità - spiegano sul portale - Per la prima volta, vengono analizzati separatamente dagli altri indirizzi del liceo scientifico gli studenti dell’indirizzo scientifico-sportivo, un percorso di studi che si sta diffondendo molto nelle scuole del Paese. È stato, inoltre, rinnovato dopo dieci anni il meccanismo di georeferenziazione che permette le ricerche in Eduscopio, adeguandolo al recente aggiornamento delle matrici di distanza ISTAT tra comuni, reso a sua volta necessario dai mutamenti delle unità amministrative comunali e dei dati di riferimento della rete viaria italiana. In seguito a questo aggiornamento i risultati della ricerca per i diversi raggi chilometrici potrebbero talvolta escludere (o includere) scuole che nella scorsa edizione risultavano incluse (o escluse) da quel dato raggio chilometrico".

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, come ogni anno per analizzare i risultati delle scuole lecchesi abbiamo scelto il raggio più ampio, partendo la Lecco, “sforando” quindi anche nel Monzese, nella Bergamasca e anche nel Comasco.

Per quanto riguarda il nostro territorio la migliore scuola, ovvero quella con l'indice FGA più alto, si conferma per il secondo anno l'Agnesi di Merate. Non solo ma l'istituto meratese migliora ulteriormente la sua valutazione con un indice passato dall'86.02 a 88.05.

Veniamo ora ad analizzare indirizzo per indirizzo tutte le scuole del nostro territorio.

CLASSICO

Anche quest’anno il liceo Manzoni resta in vetta alla classifica anche se con un indice FGA (che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi - percentuale di crediti universitari ottenuti - e la qualità negli apprendimenti universitari ovvero media dei voti agli esami) )in continuo calo rispetto al passato: oggi è 77.81 , lo scorso anno 77.87, mentre l'anno precedente ancora era 84.67.

SCIENTIFICO

Mantiene la testa della classifica, come lo scorso anno, l'Agnesi di Merate, ovvero la scuola migliore della provincia e anche questa volta il Rota di Calolzio è in seconda posizione. Medaglia di bronzo per il Grassi di Lecco. SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE Balza in testa alla classifica, lo scorso anno guidata dal Bachelet di Oggiono, il Badoni di Lecco che guadagna in un anno circa 4 punti nell'indice Fga. SCIENTIFICO SPORTIVO Nella categoria introdotta proprio quest'anni primeggia il Bachelet. SCIENZE UMANE Per il terzo anno consecutivo il Greppi di Monticello Brianza domina questa categoria. Cresce l'indice Fga del Bertacchi di Lecco. SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE Situazione invariata rispetto alle due precedenti edizioni con il Greppi che primeggia e il Bertacchi che segue. LINGUISTICO Qui invece novità rispetto allo scorso anno con il Bachlet di Oggiono che scala la classifica superando il Greppi che lo scorso anno era al primo posto. ARTISTICO Per i diplomati dei Licei Artistici la ricerca si basa esclusivamente solo dei dati sui percorsi universitari. Non sono disponibili i dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti. Il Medardo Rosso resta la migliore scuola con indice Fga in crescita rispetto al 2023. TECNICO ECONOMICO

Si conferma in testa alla classifica anche nel 202/2025 il Viganò di Merate.

TECNICO TECNOLOGICO