Elezioni 2024: in provincia di Lecco alle 12 affluenza del 30,33% per le Europee e 35,5% per le Comunali

+++ELEZIONI 2024 AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 12+++

In provincia di Lecco un elettore su tre si recato alle urne per esprimere il proprio voto per le Elezioni Europee 2024 (qui i candidati lecchesi ). L'affluenza alle urne sul nostro territorio, alle 12 di oggi, domenica 9 giugno 2024, è del 30,33%. In Italia l'affluenza al momento si attesta al 25,08%.

Più alta, come alle 23 di ieri, quella per le elezioni Comunali (qui tutte le liste) dove ha votato il 35,57% degli aventi diritto come si evince dalla tabella dei Comuni al voto per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale che riportiamo qui sotto.

Alle 12 il paese dove si è votato di più è Parlasco, con una percentuale del 52,52%. Quello dove si è votato di meno Monte Marenzo, con 30,38%.

Durante la giornata di oggi continueremo ad aggiornarvi con i dati sull'affluenza.

Le operazioni di scrutinio partiranno domenica 9 giugno, dopo le 23, con le Europee, mentre quelle per le Comunali lunedì 10 giugno alle 14. Potrete seguire lo spoglio in diretta su Primalecco.it con aggiornamenti, foto, interviste e risultati.

Elezioni 2024: urne riaperte dalle 7 di oggi, domenica 9 giugno 2024. fino alle 23 per le Elezioni Europee (qui i candidati lecchesi ) e quelle Amministrative in 49 comuni della provincia di Lecco (qui tutte le liste).

Elezioni 2024: affluenza alle 23 di sabato 8 giugno

I seggi, aperti alle 15 di ieri pomeriggio, si sono chiusi alle 23 segnando, nel nostro Paese dove è ben poco usuale votare di sabato una affluenza, del 14,64% (16,79% nella circoscrizione nord occidentale) per le Europee.

In provincia di Lecco l'affluenza per le europee è stata del 17,01%. Leggermente più alta, 20,28% quella per le comunali come si evince dalla tabella dei Comuni al voto per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale che riportiamo qui sotto.

Il paese dove si è votato di più per le comunali è Dorio dove si è espresso il 28,66% degli aventi diritto. Quello con le urne "meno affollate" Moggio dove ha votato il 15,53% degli elettori.