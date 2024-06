Elezioni comunali 2024, quorum superato nei 10 Comuni lecchesi monolista. Sono quindi 10 i primi cittadini che potenzialmente già da stasera, domenica 9 giugno 2024 possono dirsi quasi certi di poter indossare la fascia tricolore.

Dieci i paesi dove di fatto la sfida era contro l'astensionismo. Infatti là dove c'è solo una formazione in campo vengono eletti il Sindaco e tutti i candidati purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non sotto al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli aventi diritto.

Margno ha superato la fatidica soglia già alle 12 di domenica quindi, potenzialmente (necessario attendere lo spoglio per la verifica dei voti validi) Manuele Cattaneo è sindaco.

Il quorum è stato superato al 19 anche a Cassina Valsassina dove il sindaco in pectore è Michele Polvara.

Civate con Angelo Isella

Costa Masnaga con Sabina Panzeri

Garbagnate Monastero con Mauro Colombo

Moggio con Mariangela Colombo

Paderno d'Adda con Gianpaolo Torchio

Pagnona con Martino Colombo

Sirone con Emanuele de Capitani

e Taceno con Alberto Nogara