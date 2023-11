Non sono ancora stati "archiviati" i danni dell'ondata di maltempo di lunedì che già un nuovo fronte perturbato si avvicina tanto che la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un nuova allerta meteo arancione su Lecco e non solo.

LEGGI ANCHE

Nuove piogge in arrivo: Lago e Adda osservati speciali. Divieto di avvicinarsi al fiume

Lecco: preoccupa la frana sul San Martino

Ci risiamo: ancora una allerta meteo arancione su Lecco

"A partire dal mattino di giovedì 2 novembre 2023, e per tutta la seconda parte della giornata previste condizioni di generale instabilità sul territorio regionale - si legge nel bollettino di allerta arancione - Le precipitazioni, deboli e sparse nella notte, intensificheranno nel corso della mattinata diffusamente sulla Regione e saranno in ulteriore aumento nell'intensità nel corso delle ore pomeridiane, con particolare riferimento alla parte pedemontana, prealpina e alpina centro-orientale. I fenomeni potranno risultare persistenti fino a fine giornata, sebbene in progressiva attenuazione in serata a partire dai settori occidentali"

I settori alpini, pedemontani e prealpini saranno interessati dagli accumuli più significativi con piogge che nelle ore tardo pomeridiane e serali potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale in concomitanza con l'avvezione di aria più fredda in quota, e le cumulate potranno superare i 60/70 mm.

Nevicate sul comparto alpino e prealpino, con quote inizialmente attorno a 2000 metri al mattino presto, in risalita fino al tardo pomeriggio per effetto dell'innalzamento della quota dello Zero termico, quindi in abbassamento in serata a circa 1500-1800 metri.

Ventilazione in rinforzo dal primo pomeriggio, da Est in pianura centro orientale con possibili raffiche fino a 60 km/h, da Sud sui rilievi con raffiche fino a 70 km/h e con valori superiori in quota su Retiche centro orientali ed Appennino; in attenuazione nel corso della serata in pianura, persistenti sui settori centro orientali alpini e prealpini fino a fine giornata.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata del 02/11 i nuovi scenari previsionali e le nuove corse modellistiche idrauliche con la previsione delle piene fluviali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.