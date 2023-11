Nuove piogge in arrivo: Lago e Adda osservati speciali. Divieto di avvicinarsi al fiume

Quella di oggi, mercoledì 1 novembre 2023, sarà una giornata di tregua, ma da domani sono previste nuove piogge e dopo il maltempo di ieri il Lago (già esondato a Como), i torrenti (ripulito dai pompieri il Caldone dove alcune piante cadute rischiavano di formare un effetto diga) e il fiume Adda sono osservati speciali.

Nuove piogge in arrivo: Lago e Adda osservati speciali

Per quanto riguarda il lago ad oggi l'altezza sullo zero idrometrico è 145.1 cm, il deflusso (portata in uscita dal lago): 586.9 m3/s, l'afflusso (portata in ingresso al lago): 658.5 m3/s.

Il riempimento (% rispetto ai limiti di regolazione) è 108.8 %. Lo stato è di vigilanza ordinaria ( sito web Laghi.net)

La situazione del fiume Adda

Preoccupa anche il livello raggiunto dal fiume Adda che, con la diga aperta, oltre Olginate ha raggiunto livelli vicini alla soglia tanto che diverse Amministrazioni comunali hanno preso provvedimenti. Come quella di Brivio dove il primo cittadino Federico Airoldi ieri sera ha disposto il divieto d’accesso ai giardini lungo fiume ed agli ormeggi delle imbarcazioni. Non solo ma è stato istituito il senso unico alternato a valle del ponte.