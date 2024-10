E' morto il pittore Donato Frisia Junior

Donato Frisia Junior, noto pittore meratese, si è spento all'età di 84 anni.

Donato Frisia Junior, Merate piange il celebre pittore

Il nonno, dal quale aveva ereditato il nome, era il celebre artista Donato Frisia.

Residente a Brugarolo con la moglie Anna, l'amore per l'arte, ereditata anch'essa dal nonno, lo aveva reso conosciuto anche al di fuori di Merate.

In frazione, oltre alla sua abitazione, aveva anche il suo studio, dove si potevano ammirare decine e decine di tele "sfornate" quotidianamente dall'artista.

Pittore prolifico, come testimoniano le tante mostre ed esposizioni organizzate nel territorio e non solo, nel 2008 aveva concesso un'intervista la Giornale di Merate per raccontarsi.

"Vorrei vivere dipingendo, senza l'assillo di dover vendere i miei quadri per sbarcare il lunario, perché quando dipingo sto benissimo, non ho nessun problema e quelli che ho li dimentico" aveva raccontato.

Il noto pittore meratese crebbe sicuramente nel mito del famoso nonno Donato, ma fu influenzato anche da altri grandi della pittura italiana del '900 come Ennio Morlotti.

"Fu grazie alle frequentazioni nel bar Castello, gestito all'epoca da mio padre (Bruno, ndr) anche se non riuscivo a comprendere del tutto i suoi lavori all'epoca" racconto nell'intervista che rilasciò nel 2008.

In programma per sabato 2 novembre, alle 14, nella chiesa prepositurale di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto.