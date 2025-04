L'associazione culturale La Semina, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Merate, organizza una serata culturale di grande rilevanza storica e attualità. L’appuntamento è fissato per martedì 15 aprile 2025 alle 20.30 nell’Auditorium comunale di Merate, e vedrà come protagonista il Prof. Marco Cuzzi, noto docente di storia contemporanea dell’Università degli Studi di Milano.

L’ultimo fascismo: una serata con il Prof. Marco Cuzzi sulla Repubblica Sociale Italiana

Durante l’incontro, il Prof. Cuzzi condurrà il pubblico in un approfondito percorso storico che ripercorre gli ultimi anni del regime fascista, fino ad arrivare alla Liberazione, soffermandosi in particolare sulla Repubblica Sociale di Salò. Con la sua consueta chiarezza e precisione, il professore illustrerà il complesso quadro politico e sociale di quel periodo, facendo luce su come le istituzioni e gli eventi abbiano contribuito a plasmare una fase tanto controversa della storia italiana.

Nato a Milano nel 1962, Marco Cuzzi ha maturato una notevole esperienza accademica e professionale che lo ha reso un punto di riferimento nel campo della storia del Novecento. La sua attività di insegnamento e ricerca si concentra su tematiche come il fascismo, il neofascismo e il collaborazionismo europeo durante l’ultimo conflitto mondiale, temi che oggi risultano particolarmente significativi alla luce delle sfide del presente. Oltre ad aver affrontato il ruolo della Shoah e quello della Massoneria nella storia d’Italia e d’Europa, il Prof. Cuzzi è autore di numerosi saggi e monografie, tra cui si ricorda il suo recente lavoro intitolato “Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per chi desidera comprendere meglio le dinamiche della fine della dittatura fascista e del periodo successivo, un momento in cui la storia italiana ha subito trasformazioni radicali e dolorose. Con il suo approccio rigoroso e approfondito, il Prof. Cuzzi saprà sicuramente offrire spunti di riflessione importanti, invitando il pubblico a esaminare con uno sguardo critico gli eventi che hanno segnato gli ultimi anni della seconda guerra mondiale in Italia.

L’incontro non è solo un viaggio nel passato, ma anche un’opportunità per stimolare il dibattito e approfondire tematiche che continuano a influenzare il nostro presente. Gli interessati potranno così confrontarsi con uno dei maggiori esperti in materia e riscoprire con occhi nuovi una fase della storia nazionale che, nonostante il tempo trascorso, rimane cruciale per la comprensione delle dinamiche politiche e sociali odierne.