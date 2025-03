L’Associazione Culturale La Semina, in collaborazione con il Comune di Merate, ADI Lombardia e la Proloco di Merate, è lieta di annunciare una conferenza imperdibile con l’architetto e designer Paolo Bartoli, dedicata al tema della sostenibilità nel design e nell'architettura.

Sostenibilità nel Design e nell'Architettura: serata con l'Architetto Paolo Bartoli

L’evento si terrà domani, martedì 25 marzo 2025, alle 20:45 in Villa Confalonieri, in via G. Garibaldi 17 a Merate. Sarà un’importante occasione per approfondire un argomento di grande attualità e riflettere sul ruolo del progettista nella creazione di prodotti e spazi sostenibili.

Durante l’incontro, l’architetto Bartoli analizzerà i principali aspetti della progettazione responsabile, trattando i seguenti temi:

Curiosità e informazione come metodo di lavoro

Processo progettuale : dall’analisi all’esecuzione

: dall’analisi all’esecuzione Percorso professionale di un designer : dall’università al mondo del lavoro

: dall’università al mondo del lavoro Il significato della progettazione e il valore degli oggetti e degli spazi

e il valore degli oggetti e degli spazi Sostenibilità e design : scelta o requisito imprescindibile?

: scelta o requisito imprescindibile? Materiali e processi produttivi : innovazione e riscoperta delle risorse esistenti

: innovazione e riscoperta delle risorse esistenti Green marketing e green washing : come comunicare la sostenibilità in modo autentico

: come comunicare la sostenibilità in modo autentico Normative e certificazioni: focus sull’ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation)

La serata si concluderà con indicazioni pratiche per uno stile di vita più sostenibile, fornendo consigli concreti su come adottare scelte responsabili nella vita di tutti i giorni.

L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Per informazioni: Pierangelo Marucco - C. 3282505400