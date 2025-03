Il mondo delle imprese intensifica il dialogo con quello della scuola. L’ultima testimonianza arriva da Opiquad. Nei giorni scorsi, infatti, 75 studenti e 6 docenti dell’Istituto Superiore Statale Francesco Viganò di Merate hanno avuto l’opportunità di visitare la sede di Opiquad, OPIficio della QUAlitàDigitale, azienda che opera nel settore della tecnologia e della trasformazione digitale con una sede a Merate e l’altra nello stato dell’Illinois, negli Stati Uniti d’America.

Merate: Opiquad dialoga con gli studenti

Le visite hanno coinvolto classi di prima e quarta superiore degli indirizzi di elettronica e informatica, offrendo loro una panoramica sulle competenze richieste nel mondo del lavoro e un’occasione concreta di confronto con i professionisti del settore. Un’esperienza che ha riscosso grande interesse, suscitando entusiasmo e curiosità per le tematiche trattate, tanto da esprimere il desiderio di voler fare esperienze di stage e formazione in Opiquad.

Dopo un’introduzione iniziale e la suddivisione in quattro gruppi, gli studenti hanno esplorato l’azienda prendendo parte ad attività pensate appositamente per loro. Accompagnati da Edoardo Fiore, CSI Specialist, gli studenti hanno esplorato l’Edge Data Center di Opiquad, approfondendo temi come Cybersecurity, Cloud e la fibra ultraveloce XGS-PON fino a 10 Gbps. Federico Fumagalli, R&D Developer, ha esposto le fasi di progettazione e sviluppo dell’app Vero Volley powered by Opiquad, analizzando tecniche di programmazione e le sfide per renderla completa e funzionale. Elena Manzoni, Digital Area Manager ha approfondito le attività e le strategie del digital marketing, con un focus pratico sull’intelligenza artificiale per la creazione di immagini. Con Michela Franco, HR Specialist, i ragazzi hanno svolto un’attività interattiva per esplorare Opiquad come Purpose and Valuesdriven company e approfondire i nove valori aziendali.

«Siamo molto felici dell’interesse dimostrato dagli studenti e della loro voglia di approfondire queste tematiche – ha dichiarato Valeria Cola, Marketing & Communications Manager di Opiquad -Con il nostro progetto Opiquad per l’Istruzione, vogliamo essere un punto di riferimento per le scuole del territorio, offrendo ai ragazzi opportunità di crescita e di orientamento professionale».

La professoressa Silvia Crippa, fa eco a quando sopra, sottolineando: «In qualità di Docente Orientatore dell'Istituto Viganò di Merate, ritengo che le visite aziendali sul territorio rivestano un'importanza imprescindibile, poiché offrono agli studenti l'opportunità di immergersi concretamente nell'applicazione pratica dei contenuti teorici acquisiti. L'esperienza presso Opiquad, oltre a conseguire tale fondamentale obiettivo, ha saputo rivelare ai giovani non soltanto la complessità e la sottile articolazione delle operazioni aziendali, ma ha altresì trasmesso loro i valori etici e culturali che costituiscono l'essenza stessa dell'impresa».

Infine, la Dirigente Scolastica Carmen Saffioti conclude: «Tali attività, rientrano appieno nella vision che la nuova Dirigenza vuole dare alla scuola, che rimane fonte primaria degli apprendimenti e che avendo come obiettivo principale il successo formativo degli alunni, si preoccupa di fornire loro, anche competenze specifiche spendibili per il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro».

Infatti, le visite rientrano in un più ampio progetto di collaborazione tra Opiquad e le scuole del territorio, con l'obiettivo di creare un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro. Grazie a queste esperienze dirette, gli studenti possono acquisire maggiore consapevolezza sulle competenze digitali e tecnologiche, strumenti fondamentali per il loro futuro professionale.