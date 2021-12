Lotta al virus

Oggi, 5 dicembre 2021, sarà una domenica davvero ricca di eventi a Lecco con la cerimonia di assegnazione delle benemerenze, il taglio del nastro della mostra Capolavoro per Lecco e non solo. Tanti tantissimi gli appuntamenti in tutto il lecchese. Molti Comuni e tra questi Lecco, Calolzio, Merate, Missaglia, Valmadrera ma non solo hanno già emesso ordinanza per l'utilizzo della mascherina obbligatoria anche all'aperto nei luoghi affollati. Ma oggi è anche l'ultima domenica con le "vecchie regole" visto che da domani entra in vigore il Super Green pass. Le grandi novità riguardano - come oramai arcinoto - soprattutto i non vaccinati, che avranno comunque la possibilità di ottenere il Green pass "base" con i tamponi. Ma sarà molto diverso.

Ultima domenica prima del Super Green pass: ecco tutte le nuove regole da domani

Il Super Green pass ha una validità di 9 mesi dall’ultima somministrazione, visto che la durata è stata accorciata di tre mesi. Attenzione, chi è già in possesso di un certificato da vaccino o guarigione non dovrà scaricarne uno nuovo. Il Governo sta provvedendo infatti all'aggiornamento dell'app di controllo Verifica C-19 di modo che consenta di distinguere i pass da tampone da quelli "super" (anche se su questo punto il Garante della privacy aveva espresso in passato dei dubbi).

Le nuove regole per la zona bianca con il Super Green Pass

Le attività sono tutte aperte, non ci sono limitazioni agli spostamenti. L'obbligo di indossare la mascherina vale solo al chiuso, salvo ordinanze ad hoc dei sindaci.

Il Green pass "base" servirà per:

Entrare negli spogliatoi dei centri sportivi

Andare in albergo

Prendere i mezzi pubblici: treni alta velocità, trasporto regionale, trasporto pubblico locale (autobus, pullman, tram, metropolitane)

Prendere l’aereo

Utilizzare gli impianti da sci.

Il Super Green pass consentirà invece anche di:

Andare al bar e al ristorante al chiuso

Andare in palestra e nelle piscine al chiuso

Andare al cinema e al teatro

Salire sugli impianti da sci

Entrare alle fiere e ai convegni;

Andare nei parchi di divertimento

Andare alle terme

Le nuove regole per la zona gialla

Qui anche all'aperto vige l'obbligo di mascherina.

Solo chi ha il Green pass "rafforzato" potrà:

Andare al bar e al ristorante al chiuso

Andare in palestra e nelle piscine al chiuso

Andare al cinema e al teatro

Salire sugli impianti da sci

Entrare alle fiere e ai convegni;

Andare nei parchi di divertimento

Andare alle terme

Le nuove regole per la zona arancione

E' previsto il ritorno della norma che vieta l'uscita dal Comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza, ma solo per chi ha il pass "base".

Tutte le attività rimangono aperte.

Solo chi ha il Green pass "rafforzato" potrà:

Muoversi liberamente, anche fuori dalla propria regione

Andare al bar e al ristorante

Andare in palestra e nelle piscine al chiuso

Andare al cinema e al teatro

Salire sugli impianti da sci

Entrare alle fiere e ai convegni;

Andare nei parchi di divertimento

Andare alle terme

Le nuove regole per la zona rossa

Anche in questo caso non si può uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità, urgenza.

I ristoranti e i bar sono chiusi, consentiti soltanto l’asporto e la consegna a domicilio.

I negozi sono chiusi ad esclusione di supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie e quelli che commerciano beni di prima necessità.

I divieti valgono anche per chi ha il Super Green pass.

Le multe

Le multe sono salate.

da 400 a 1000 euro per chi accede a spettacoli, ristoranti, bar senza il certificato verde rafforzato . Stessi importi per chi non controlla se il cliente era munito di Super Green pass. Con tre multe per gli esercenti scatta anche la chiusura del locale per dieci giorni: bastano tre multe.

. Stessi importi per chi non controlla se il cliente era munito di Super Green pass. Con tre multe per gli esercenti scatta anche la chiusura del locale per dieci giorni: bastano tre multe. La sanzione scatta pure per chi prende mezzi pubblici senza il Green pass base. La applicazione di verifica che legge i Qr code è in corso di aggiornamento e le specifiche saranno diffuse nei prossimi giorni

Restano le sanzioni anche per il posto di lavoro (per il quale vale il certificato base). Le verifiche si fanno all'ingresso, ma anche a campione, e chi non verifica rischia dai 400 ai 1.000 euro. Il dipendente senza pass rischia la sospensione o una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro.

L'obbligo vaccinale introdotto dal decreto Super Green Pass

